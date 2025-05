Adiós a las manchas en la piel: la rutina de skincare para protegerte del sol y el calor en A Coruña

Con la llegada del verano, los días soleados y las altas temperaturas nuestra piel necesita cuidados especiales para mantenerse sana, protegida y luminosa. El calor, la exposición al sol y el aumento del sudor alteran el equilibrio natural de tu piel, provocando deshidratación, irritaciones y signos de envejecimiento. Por eso, adaptar tu rutina de skincare a las condiciones del clima es esencial para prevenir daños y conservar una piel en perfectas condiciones.

Una rutina de cuidado facial adecuada durante el verano no solo ayuda a proteger la piel de los efectos negativos de los rayos UV, también contribuye a mantener su hidratación, controlar el exceso de grasa y reforzar la barrera cutánea. A continuación, te presentamos los pasos esenciales para una rutina de skincare efectiva en días de sol y calor en la ciudad de A Coruña.

1. Limpieza en profundidad de la piel

Una limpieza adecuada es esencial para eliminar el exceso de sudor, grasa e impurezas que se acumulan durante un día de calor. Usa un gel o espuma limpiadora suave, pero efectiva. En verano, este paso es clave para limpiar los poros y mantener el rostro fresco.

Ten en cuenta que tu piel se encuentra en una batalla constante contra agentes externos que son muy perjudiciales. En esta época del año en la que se suda más, es crucial utilizar un limpiador apto para tu tipo de piel, ya sea grasa o mixta. Para conseguir una limpieza profunda, masajea suavemente el rostro en movimientos circulares con agua tibia. Seca con una toalla con toques suaves, sin frotar. De lo contrario, podrás irritar la piel.

2. Vitamina C para aumentar la luminosidad + ácido hialurónico

Aplica un sérum con vitamina C por la mañana para iluminar la piel y potenciar su defensa contra los radicales libres generados por la exposición solar. Este paso también te ayuda a unificar el tono y prevenir manchas, esas que en los meses de verano suelen estar muy presentes. Es conveniente que, una vez por semana, realices una exfoliación suave antes de aplicar la vitamina C para mejorar su absorción y renovar la piel.

Después de la vitamina C, el ácido hialurónico es ideal para mantener la hidratación. Este activo retiene el agua en la piel, dejándola más tersa, flexible y con un aspecto saludable, muy necesario en verano, pues el calor intenso tiende a resecarla.

3. Crema hidratante + protección solar extra

Aunque el clima sea caluroso, no se debe saltar la hidratación. Opta por una crema ligera, preferiblemente en gel o libre de aceites, y que nutra la piel sin obstruir los poros. Es fundamental para mantener la barrera cutánea en buen estado. El protector solar es de uso esencial durante todo el año, pero más todavía en los meses de sol, donde debes estar más atenta para renovar de forma continuada la aplicación.

Así, el protector solar es el paso más importante y no debe faltar ningún día del año. En verano, su aplicación debe ser aún más rigurosa: usa un SPF alto (mínimo 30), resistente al agua, y reaplícalo cada 2-3 horas, especialmente si estás al aire libre.

4. After sun para calmar la piel

Al final del día, si has estado expuesta al sol, aplica un after sun con ingredientes calmantes como aloe vera o pantenol. Sentirás una sensación increíble en la piel por su frescura. Este producto ayuda a reparar la piel, reducir la inflamación y prolongar el bronceado, manteniendo el rostro hidratado y libre de irritaciones.

Si sigues estos pasos en tu día a día para cuidar tu piel a fondo, lograrás lucir un rostro luminoso e hidratado y perfectamente cuidado. No obstante, no te confíes y no dejes de llevar a cabo la skincare en ningún momento.