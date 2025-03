La coruñesa Lucia Viaño, en la Semana de la Moda de Andalucía: "Quiero que esta colección empodere"

Lucia Viaño fue una de las protagonistas en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, uno de los eventos más importantes de estas fechas que reunió en la Real Fábrica de la Artillería de Sevilla a diseñadores de renombre y firmas emergentes, con una audiencia de cerca de 4.000 asistentes, cobertura mediática con más de 60 medios acreditados y un alcance digital superior al millón de visualizaciones. Así, la gallega ha dejado su huella reafirmando una identidad como diseñadora con la que transforma cada prenda en una expresión de arte y sofisticación.

Shutterstock 5 prendas de entretiempo para arrasar esta primavera 2025 en las calles de A Coruña

En esta nueva edición de SIMA, la coruñesa presentó su nueva colección, denominada Dreaming in Bows. Esta línea nace en el esplendor de la época dorada de Hollywood y reinterpretada desde una mirada contemporánea, con una colección que consolida su estilo y visión creativa dentro del panorama de la moda nacional.

La colección reinterpreta los estilismos icónicos de figuras como Grace Kelly, Audrey Hepburn y Cher, llevándolos a un terreno más atrevido y vanguardista. Con blancos impolutos, siluetas ultrafemeninas y tejidos de gran calidad que se combinan con transparencias, volúmenes dramáticos y los lazos, uno de sus sellos distintivos.

"Mi objetivo es que cada mujer que vista estas prendas se sienta como una estrella sobre la alfombra roja", explica la propia diseñadora, que añade: "Quiero que esta colección no solo impacte visualmente, sino que también empodere, celebrando la individualidad y la confianza de quien la lleve".

Uno de los diseños en la pasarela. Cedida.

La puesta en escena en SIMA 41 consolidó la esencia de la diseñadora marcada por la sofisticación, artesanía y una feminidad poderosa. Cada diseño está pensado y estructruado para realzar la presencia de quien lo lleva, con volúmenes estructurados, tejidos exquisitos y detalles de alta costura que hacen que la prenda sobresalga en los outfit de sus poseedores.

Además, la colección Dreaming in Bows sigue de la mano de la produción artesanal, incorporando materiales que enriquecen cada look: tafetanes para crear volúmenes, tules y gasas para aportar ligereza y lentejuelas mermelada que generan destellos de luz en movimiento. Algunos de los detalles más exclusivos son las más de 100 plumas de antena de gallo de 20 centímetros, cosidas a mano una a una, que aportan una textura inigualable a las prendas, y las más de 200 horas de confección dedicadas al último look de la colección, denominado Look 010. La colección refleja un equilibrio entre la nostalgia del glamour clásico y la innovación del diseño contemporáneo.

De hecho, desde sus inicios, Lucía ha apostado por un enfoque de moda ética y responsable. Las prendas confeccionan bajo demanda, evitando la sobreproducción y garantizando piezas únicas, todo ello sin olvidar que trabaja con costureras locales y seleccionando tejidos en pequeñas tiendas de barrio, logrando así una producción sostenible, donde cada prenda no solo es un diseño, sino una obra de arte con una historia detrás. En paralelo a su propuesta de colecciones de alta costura, la firma pronto lanzará una pequeña colección de vestidos de novia, respondiendo a la creciente demanda de clientas que buscan diseños exclusivos y alejados de lo convencional.

"Cada vez más más artistas y celebrities buscan prendas con historia, que vayan más allá de la moda convencional. Mi objetivo es que mis diseños sean parte de esos momentos icónicos" Lucía Viaño, diseñadora gallega

Su éxito llega tras sus dos colecciones anteriores, Blank Madness y 54 Nights. Sus diseños, que ya han llegado a clientas de Egipto, España y Bélgica, fueron destacadas en publicaciones especializadas como Neo2, Kaltblut y Malvie, un hecho que le abrió las puertas de estilistas y profesionales del sector que buscan piezas únicas para alfombras rojas y eventos internacionales.

"Cada vez más más artistas y celebrities buscan prendas con historia, que vayan más allá de la moda convencional. Mi objetivo es que mis diseños sean parte de esos momentos icónicos", reflexiona la diseñadora, sobre el impacto de sus diseños.