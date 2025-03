Parfois tienes la chaqueta más elegante de la temporada: éxito de ventas en Galicia por solo 25,99 euros

Aunque el invierno está llegando poco a poco a fin, las temperaturas nocturnas continúan siendo bajas en Galicia. El frío parece, a priori, un enemigo de la moda, pero nada más lejos de la realidad: es una oportunidad perfecta para crear outfits con prendas con tejidos y estampados diferentes.

Las chaquetas son perfectas para el entretiempo, cuando no hace mucho frío pero tampoco calor. El clima de Galicia se caracteriza por tener temperaturas suaves en invierno, aunque en zonas de alta montaña como Pedrafita do Cebreiro (Lugo) o Viana do Bolo (Ourense) la cosa cambia, pues las mínimas en muchas ocasiones están por debajo de los 0 grados.

La chaqueta de Parfois que necesitas

Parfois inició su andadura con bolsos y accesorios, si bien hoy por hoy tiene una sólida línea de ropa que encanta a todas en Galicia por su excelente relación calidad-precio. Los precios son similares a los de otras firmas de ropa como Zara o Mango, pudiendo encontrar auténticas gangas en periodo de rebajas como este bonito cárdigan de punto con textura en color blanco.

Se trata de una chaqueta muy versátil que combina a la perfección con todo tipo de outfits: puedes llevarla con unos pantalones de serraje o con un vestido. Puede llevarla para una salida con amigos o para ir a la oficina. Tiene el cuello redondo y las mangas largas, siendo una opción perfecta para las frías mañanas previas a la primavera.

Chaqueta de Parfois. Ref: 227670 Parfois

El modelo, con número de referencia 227670, es un cárdigan de punto con textura, cuello redondo y manga larga. Está fabricado 75% en acrílico, 16% en poliéster y 9% en poliamida, lo que garantiza la durabilidad de la prenda. Podrás usarla lo que queda de temporada y todas las que están por venir. Cualquier amante de la moda sabe que las prendas de Parfois tienen muy buena calidad y con esta chaqueta, no podía ser de otra forma.

Está disponible en una amplia gama de tallas que van desde la XXS hasta la XL, aunque alguna ya está agotada y en otra quedan pocas unidades, por lo que no deberías tardar mucho en hacer clic en el botón de comprar. Este bonito cárdigan costaba 39,99 euros, pero ahora puede ser tuyo por solo 25,99 euros tras una rebaja del 35%. ¿A qué esperas?

El envío a tienda es gratuito, con una fecha estimada de entrega de 3 a 7 días laborales, aunque si no puedes esperar, también puedes solicitar el envío a un punto pickup y a domicilio (de 2 a 5 días laborables) por solo 2,95 euros. Los envíos son gratuitos a partir de 24,99 euros, informa Parfois en su página web.