Cómo vestir bien a pesar del viento y la lluvia de A Coruña.

Existen prendas básicas que funcionan en todo el mundo y 'prendas básicas coruñesas' o, lo que es lo mismo, prendas adaptadas al clima que funcionan todo el año, incluso cuando llueve y el viento arrecia. Esto no significa, no obstante, que la practicidad no exija ciertos retos a nivel estilístico.

Charlotte Tilbury Teoría del contraste: así tienes que maquillarte para sacarte partido este otoño en A Coruña

Por ejemplo, ¿qué queda mejor con unas botas de lluvia? ¿Cómo dominar la superposición de capas sin parecer hinchada como un globo? Y es que si decidir qué ponerse cada día ya es una tarea ardua, vestir cuando llueve y hace viento puede resultar más complicado todavía por las (obvias) complejidades que esto entraña.

En esos momentos en los que apetece poco o nada moverse de casa, los básicos vuelven a ser aliados infalibles a los que recurrir. Representan el gesto idóneo al que añadirle indistintamente un chubasquero o un paraguas. Las botas de agua son un must por estos lares, pero si no te ves con ellas existen otras alternativas que son igual de funcionales, como unas zapatillas deportivas.

De cara a los días de lluvia y viento que están por venir, hemos recopilado todo lo que necesitas saber para enfrentarte con estilo a la lluvia, el viento y los terrenos embarrados.

Cómo incorporar unas botas de agua en tus estilismos del día a día

Las botas, fundamentales para un día de lluvia y frío. Zara

Desde que, en 2022, Bottega Veneta presentó sus botas de agua, hemos visto como este tipo de calzado proliferaba en la escena de la moda. Naturalmente, en Quincemil estamos completamente de acuerdo con esta tendencia. Por fin un calzado práctico aceptado en cualquier situación, desde una reunión a un paseo por el centro de la ciudad.

Pero para dominar esta tendencia, el estilismo es clave. Una fórmula sencilla para incorporar este tipo de botas a los looks cotidianos es apostar por un modelo de caña más corta, en lugar de aquellos que llegan casi hasta la rodilla o hasta la pantorrilla. De esta manera, puedes llevar tus vaqueros o faldas habituales sin que de la sensación de que vas a pasar el día en el campo.

Cómo llevar el chubasquero con estilo

El chubasquero, indispensable en un día de lluvia. Zara

Un chubasquero es la prenda exterior ideal para los días de lluvia y viento, pero hay que saber llevarlo correctamente. Puedes optar por llevarla con una prenda de punto debajo si quieres ir a lo seguro.

Y si quieres añadir un poco de gracia al conjunto, apuesta por una camisa de cuello amplio y remanga las mangas del abrigo con el jersey o la chaqueta de punto recogida para que sea visible, preferiblemente en tonos contrastados para que resalte. En los días grises, la luz tiende a ser bastante oscura, así que no temas arriesgar con un toque de color. Si quieres ir un paso más allá añade una bufanda estampada.

Con qué combinar un gorro para la lluvia

Los gorros son un gran complemento. Zara

El gorro para la lluvia es un accesorio muy práctico que puedes incorporar fácilmente a tu estilismos del día a día. ¿La clave? Escogiendo un tono coordinado con el resto de las prendas del look para que el conjunto resulte armonioso. Los que tienen tiras, además, te permitirán llevarlos colgados del cuello si en algún momento del día sale el sol –algo muy frecuente en esta ciudad nuestra de tiempo cambiante–.

En formato cortavientos

El cortavientos es muy útil en invierno. Zara

Con el auge de la estética montañera de temporadas pasadas, los cortavientos han dejado de ser prendas reservadas únicamente para el ámbito deportivo para convertirse en una pieza clave de los looks pensados para protegerse del viento y la lluvia con estilo.

La clave reside en descontextualizarlo, es decir, si llevas un cortavientos combínalo con vaqueros o un jersey de cashmere, por ejemplo, o incluso vestidos y faldas midi.

Leggings con todo

Los leggins son un básico de armario. Zara

Hay prendas que siempre solucionan un mal día. Los leggings son un básico de fondo de armario que funcionan con cualquier prenda que se nos ocurra, incluido un chubasquero y unas botas de lluvia o unas zapatillas deportivas. Añade una americana por debajo del chubasquero o gabardina y tendrás un look perfecto a la par que funcional.