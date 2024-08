5 formas de recogerse el pelo para no pasar calor en A Coruña

El calor puede ser llegar a ser una bendición y una maldición al mismo tiempo –aunque para ser honestos, por estos lares suele ser más lo primero que lo segundo–. Con el buen tiempo sacamos del armario nuestros mejores vestidos de verano y disfrutamos de largas jornadas de playa y noches agradables con una chaqueta ligera como única prenda de abrigo –oh, sí, ojalá pudiésemos rebobinar el verano–. Sin embargo, las altas temperaturas no siempre son lo más cómodo para las que nos gusta llevar el pelo más o menos largo.

Amén de lo difícil que resulta mantenerlo en un estado aceptable con el agua del mar y el cloro de las piscinas haciendo de las suyas, el llevarlo suelto puede llegar a ser un verdadero incordio cuando el calor aprieta. Y es que pocas sensaciones pueden llegar a ser tan molestas en una calurosa tarde de verano como la de una abundante melena rozando tus hombros, tu espalda y tu cuello. Quizá en alguna ocasión puedes haber llegado a sentir tan desesperación que has pensado en cortar por lo sano –sí, todas hemos estado en esa posición–, pero lo cierto es que mantenerte fresca en verano en lo que a peinado se refiere no tiene por qué requerir de soluciones tan drásticas.

Recogerse el pelo es, sin lugar a dudas, la mejor solución, pero no siempre se nos ocurren buenas ideas y nos cuesta ir mucho más allá de la clásica coleta. Sin embargo, existen múltiples opciones a prueba de calor que no solo resultan súper cool, sino que son sumamente fáciles de recrear. ¿Las reglas de oro? Que sean sencillos de poner en práctica y aptos para todo tipo de pelo. He aquí algunos ejemplos para recogerte el pelo y no pasar calor en lo que queda de verano en A Coruña. ve tomando nota.

Top knot

Que el nombre no te eche para atrás, porque el peinado favorito de las prescriptoras no es más que el clásico moño de bailarina pero a la altura de la coronilla. Puede ser en versión messy, es decir, despeinado e informal, o puedes optar por un estilo más pulido, ambas opciones son fantásticas para afrontar las altas temperaturas sin dejar de lado el estilo. ¿La gran ventaja? No importa la cantidad de pelo que tengas, siempre funcionará.

Coleta alta

Ya tengas el pelo liso, rizado u ondulado, la coleta alta es un básico de verano. Al igual que en la opción anterior, puedes apostar por un efecto mojado aplicando alguna espuma o gel diseñados para este propósito o por un estilo ligeramente despeinado para un look más informal.

Trenzas

Y lo decimos en plural porque existen decenas de versiones y todas son válidas. De las clásicas trencitas que llevabas cuando eras niña, dos trenzas bajas situadas a ambos lados del rostro a la que nace de una cola de caballo alta y engominada para generar un efecto lifting, no solo añadirán un toque diferenciador a tu look, sino que son la mejor opción para evitar enredos indeseados en la playa.

Coleta baja

Un básico entre celebrities e influencers, tanto para el día a día como en looks nocturnos o incluso de alfombra roja. Con raya en medio, al lado o con todo el cabello peinado hacia atrás, es sumamente práctica y fácil de recrear.

Messy bun (o moño despeinado)

Existen innumerables tips para recoger el pelo en un moño y conseguir ese efecto improvisado/despeinado/cool que hemos visto sin parar en el street style. Alto o bajo, con raya o sin ella, lo más importante es texturizar el cabello vaporizando, por ejemplo, champú en seco, para acentuar ese aspecto improvisado y que, de paso, aguante muchas más horas.