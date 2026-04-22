En vigor: multas desde 100 hasta 500 euros por no recoger las heces de tu perro en A Coruña

A Coruña multa a los dueños de perros que no lleven a cabo las medidas fijadas para evitar que estos ensucien la vía pública con sus deposiciones y micciones, con infracciones económicas que van desde los 100 hasta los 30.000 euros dependiendo de si son faltas leves, graves o muy graves.

El Concello de A Coruña sanciona a los propietarios de perros que no recojan las heces de sus mascotas o que no limpien sus micciones, tal y como se documenta en la normativa que regula la convivencia, posesión, utilización, exhibición y comercialización de todo tipo de animales en el término municipal de A Coruña.

Artículo 16 de la ordenanza municipal

La ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales establece la obligatoriedad de las personas propietarias de animales de recoger las deposiciones y diluir los orines con agua, como medida necesaria y básica de higiene y convivencia ciudadana.

Según establece la normativa, "queda absolutamente prohibido que las personas propietarias o poseedoras de perros permitan a sus animales hacer sus deposiciones en los parques infantiles o jardines de uso frecuente por parte de los niños", subrayando la especial protección de estos espacios destinados al ocio.

Asimismo, se insiste en que "están obligadas a recoger inmediatamente después de producirse las deposiciones de sus animales en la vía pública y espacios privados de uso público", evitando molestias y riesgos sanitarios.

En el mismo texto, también se detalla el procedimiento correcto para la eliminación de los residuos.

En este sentido, indica que "las deposiciones que se produzcan se recogerán de forma inmediata por las personas propietarias o poseedoras de los perros y se colocarán de manera higiénicamente aceptable en los contenedores destinados a la fracción orgánica y/o en los lugares que la Autoridad Municipal pueda destinar expresamente a dicho efecto".

De esta forma, "queda prohibido depositarlos en papeleras públicas o en las entradas de las cloacas del alcantarillado".

Respecto a las micciones de las mascotas, también hay un apartado detallado en el que se explica cómo se debe actuar a la hora de limpiarlas. "Toda persona que pasee con perros por la vía pública o espacios privados de uso público debe adoptar las medidas necesarias para evitar que estos las ensucien con sus deposiciones y micciones".

Para ello, se establece que los dueños deberán llevar siempre una botella de agua para "minimizar el impacto de las micciones" y que "este líquido deberá echarse sobre la micción inmediatamente después de producirse".

De esta forma, el Concello no solo busca mantener una imagen limpia de la ciudad, sino fomentar una convivencia respetuosa entre todos los coruñeses y coruñesas, incluidos los animales.

Multas por no recoger las heces ni limpiar las micciones de tu perro

El incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones económicas en función de la gravedad.

Tal y como dice el artículo 32 de la normativa municipal: "Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, atendiendo a criterios de riesgo para la salud y seguridad de las personas, grado de negligencia, gravedad de perjuicio producido y reincidencia".

Leves : de 100 a 500 euros

: de 100 a 500 euros Graves : de 501 a 5.000 euros

: de 501 a 5.000 euros Muy graves: de 5.001 a 30.000 euros

Así, dentro de las sanciones leves se encuentra "la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de compañía en la vía pública o en espacios privados de uso público". Esto quiere decir que, como mínimo, la sanción económica que recibirás por incumplir la normativa será de entre 100 y 500 euros.

No obstante, ten en cuenta que esta podría aumentar hasta los 30.000 euros si existe reincidencia.