Pata Pata 2026 reúne en A Coruña a 1.400 mascotas y 8.000 visitantes en la feria

Uno de los momentos más destacados fue la participación del Cuerpo Cinológico de la Guardia Civil de A Coruña, con la intervención de "Trudi"

La segunda edición de PATA PATA volvió a llenar EXPOCoruña este fin de semana con miles de visitantes y cerca de 1.400 animales de compañía, en una cita que sigue ganando peso dentro del calendario gallego vinculado al mundo pet friendly.

A lo largo de las dos jornadas, unas 8.000 personas pasaron por el recinto, en un fin de semana marcado además por el buen tiempo, lo que no impidió una elevada afluencia de público. La feria combina actividades de ocio con propuestas formativas y de sensibilización sobre el cuidado y bienestar de los animales.

Entre las iniciativas más singulares de esta edición estuvo la distribución de miles de helados diseñados específicamente para mascotas, una propuesta impulsada por Bico de Xeado que tuvo una gran acogida entre los asistentes.

El programa incluyó también exhibiciones que atrajeron la atención del público. Una de las más destacadas fue la del Cuerpo Cinológico de la Guardia Civil, con la participación de "Trudi", una perra especializada en la detección de venenos y restos animales. Su trabajo está orientado a prevenir riesgos en el entorno natural, localizando elementos peligrosos como cebos manipulados.

Las demostraciones de los perros de salvamento de CASAGA fueron otro de los grandes atractivos. Durante el evento, estos equipos mostraron cómo actúan en intervenciones reales, incluyendo ejercicios en los que los animales descienden mediante sistemas de arnés en simulaciones de rescate.

La parte divulgativa tuvo especial protagonismo el domingo, con charlas centradas en educación, comportamiento y salud animal. También se abordaron cuestiones como la gestión emocional o los primeros auxilios, con talleres prácticos que reforzaron el carácter formativo de la feria.

Además, el evento volvió a poner el foco en la adopción. En el espacio habilitado para protectoras, varias entidades dieron a conocer su labor y, como cierre, se entregaron 600 kilos de alimento para apoyar su trabajo diario.