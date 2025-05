A Coruña recibe al educador canino Carlos Alfonso: "Los perros también necesitan estar solos"

Carlos Alfonso lleva toda una vida dedicada a la educación canina. Empezó a entrenar perros con tan solo 13 años y a los 20 ya se había profesionalizado. Ahora, con 54, es una referencia en su campo y llega a A Coruña para ofrecer dos charlas dentro del programa municipal sobre bienestar animal.

El también fundador Educan impartirá dos conferencia este sábado en Expocoruña con motivo del segundo encuentro Urbandog, que acogerá la ciudad este fin de semana. La primera de ellas tratará sobre la adopción, denominada "He adoptado un perro, ¿qué puede salir mal?", y la segunda, por la tarde, "Buscando la felicidad", en la que el tema se puede intuir.

¿Cómo empezaste en el mundo de la educación canina?

Bueno, la verdad es que llevo prácticamente toda la vida en este mundo. Empecé a entrenar perros con 13 años, primero como afición y, poco después, como algo más serio. Al final, como era lo que ocupaba toda mi atención, me profesionalicé muy pronto, a los 20 años.

¿Y cómo surge ese interés tan temprano, siendo todavía un niño?

Mi familia me trajo un perro con la condición de que me hiciera cargo de él. Entonces entendí que para hacerlo bien tenía que aprender a adiestrarlo. Fui a un sitio donde me enseñaron, un centro bastante antiguo, y ahí me fui enganchando. Empecé a participar en pruebas de trabajo, competiciones, me formé… Y cuando estaba estudiando, comencé a entrenar para sacar algo de dinero. Y funcionó. Así que continué.

En A Coruña vas a dar dos charlas. La primera se titula "He adoptado un perro, ¿qué puede salir mal?". ¿De qué trata exactamente?

Sí, esa es la charla de la mañana. La idea es desmontar esa visión romantizada de la adopción, como si por el simple hecho de rescatar a un perro ya todo fuera a salir bien. Pero eso no es así. El rescate no termina hasta que ese perro se ha integrado en una familia y se ha normalizado dentro de su nuevo entorno. Y claro, muchos de estos perros vienen de situaciones muy complicadas: malos tratos, soledad prolongada... Todo eso deja huella.

¿Y qué tipo de problemas suelen surgir?

Pues ansiedad por separación, miedos, reactividad hacia otros perros, inestabilidad emocional… Son más comunes de lo que se piensa. Y muchos aparecen en los primeros días o semanas tras la adopción. Por eso en la charla damos herramientas para esa etapa crítica: cómo gestionar los primeros paseos, los tiempos de descanso, la interacción con el entorno… Se trata de minimizar riesgos y darles un buen comienzo.

¿Qué errores comete normalmente la gente al adoptar?

El más común es pensar que el perro ya está "en casa" desde el primer minuto. Que puedes hacer vida normal con él como si llevara contigo toda la vida. Pero ellos aún no saben que ese es su nuevo hogar. No han asimilado el cambio, y tratarlos como si ya estuvieran adaptados es un error. Les falta ese “andamiaje” emocional que les permita integrarse poco a poco. En cachorros lo asumimos más fácilmente, pero con perros adultos se tiende a ignorar esa transición.

Carlos Alfonso, educador canino, con sus perros Barro y Bicho. Cedida

¿Cuáles serían entonces los primeros pasos clave tras una adopción?

Hay que darles seguridad, establecer rutinas tranquilas, preparar bien las zonas de descanso, hacer más salidas al principio, estar con ellos, pero sin agobiarles con afecto invasivo. Enseñarles desde el principio cosas básicas como caminar sin tirar de la correa o visitar al veterinario. Todo eso les ayuda a comprender el entorno y a integrarse.

Y por la tarde impartes otra charla, "Buscando la felicidad". ¿Qué enfoque tiene?

Esta charla es más innovadora. Va más allá de prevenir problemas. Se centra en cómo mejorar el bienestar del perro aunque aparentemente esté bien. Es algo que casi nunca se ve en programas institucionales, y por eso me sorprendió y me alegró que el Ayuntamiento apostara por ella.

¿Y qué significa, en concreto, "buscar la felicidad" de un perro?

Normalmente, cuando se acude a un profesional es para solucionar problemas: que no ladre, que no rompa cosas, que no tenga ansiedad... Pero ahora hay más gente que quiere que su perro no solo esté libre de problemas, sino que sea realmente feliz. Que tenga una vida plena. Es un cambio de paradigma.

¿Cómo se mide o se mejora esa felicidad?

En la charla hablamos de tres ciclos vitales que estructuran su vida: calma-actividad, casa-paseos y autonomía-cariño. Si equilibramos esos ciclos, tenemos perros más felices. Por ejemplo, un perro necesita carreras expansivas y exploración en los paseos. Si no las tiene, en casa estará inquieto. También necesita momentos de autonomía, de estar solo si le apetece. Si está todo el día encima de ti, puede no estar cómodo, aunque no dé "problemas". Estar bien no es simplemente no estar mal.

Entonces, no se trata de corregir lo que va mal, sino de potenciar lo que puede ir mejor…

Exactamente. Muchas veces oímos: "Mi perro no da problemas, está genial". Pero ¿podría estar mejor? ¿Podría ser más feliz? La charla va de eso. De observar e interpretar señales, y de aplicar pequeños cambios en el día a día que mejoran su calidad de vida.

¿Algo más que quieras añadir para quién quiera acudir a tu conferencia?

Solo recalcar que me parece muy valiente que una administración pública ofrezca este tipo de contenido. La primera charla es muy útil porque ayuda a reducir devoluciones de perros adoptados. Pero la segunda va más allá. No es solo cubrir necesidades mínimas, es apostar por el bienestar real del animal. Es un paso importante, y espero que se extienda.