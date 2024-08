La "ITV" de los perros en A Coruña: ¿cada cuánto hay que llevarlos a revisión?

Nuestras mascotas también necesitan de una inspección anual para saber si están sanos o si necesitan de algún tratamiento. En sus primeros años no es estrictamente necesario llevarlos al veterinario muy frecuentemente, pero sí es recomendable que cada 12 meses se les realice una revisión para saber que todo va bien.

"Habitualmente lo que hacemos es citar todos los años, por lo menos una vez, para poner la vacuna anual y para la revisión completa", explica Ana Julia Harfuch, dueña de Clínica del Sol en A Coruña, que gestiona junto con su marido Juan María Bello. Esta revisión incluye entre otras muchas cosas: "Control de ojos, de oídos, de boca, aparato reproductor y hablar un poco de desparasitaciones", entre otras muchas cosas.

Pero es a partir de los 8 años del perro -para gato los 9 años- cuando se pasa a los "controles geriátricos". La experta data dichas revisiones una vez al año desde que cumplen la edad "adulta". Igual que antes, pero ahora de una forma más estricta. "Entramos ya en tiempo de descuento, por así decirlo. Aquí ya pasamos a hacer unos controles un poco más profundos, donde se aconseja hacer una analítica, ecografía abdominal, radiografía de tórax... un chequeo total para ver que esté todo bien", indica Ana Julia.

En estas revisiones anuales "planeamos todo lo que tiene que hacer el dueño a lo largo del año. Lo que son las desparasitaciones, de acuerdo con el producto que elija, trimestral, mensual o anual". Ana informa que en el mercado hay una variedad de herramientas que permiten desparasitar tanto por dentro, como por fuera, de una manera prolongada.

Las vacunas

"Es importante comentar que no hay obligación de vacunación antirrábica en Galicia, pero sí es prudente", indica. En general, ninguna vacuna es obligatoria, pero sí recomendable. En los perros las vacunas a poner son la polivalente (moquillo, hepatitis), Leptospira (parainfluenza, parvaovirosis), la de la rabia, la de la tos de perreras y la de leishmania. Y en gatos: la de Leucemia, la trivirica y la de la rabia.

"Hasta ahora poníamos la misma vacuna todos los años, pero han salido estudios donde dicen que las vacunas más habituales duran tres años, entonces la única vacuna que ponemos anualmente es la de la Leptospira, que es una enfermedad que transmiten las ratas", añade la veterinaria.

La revisión

La revisión anual tiene que ser completa. "Hay que hacer todo un examen desde lo que sería la boca, los ojos, los oídos, tanto externamente como internamente. Palpamos absolutamente toda la columna, desde las cervicales hasta el rabito, todo para ver que no haya dolores, molestias o alguna cosa que le pueda estar pasando y no lo cuente", señala Ana Julia. Hay que tener en cuenta que en ocasiones los animales "sufren en silencio", por lo que si no se palpa o no se toca donde se debe, no se sabe si sienten molestia.

"Revisamos minuciosamente el abdomen para ver que esté todo en su sitio. Que no nos salte en la palpación un bulto, un agrandamiento, una dilatación de alguna zona o algo que nos pueda inducir a pensar que tengamos problemas. Ocultamos tanto el corazón como ambos pulmones. Revisamos todas las cadenas ganglionares. Ojeamos también el aparato reproductor, el ano y los piececitos, por supuesto", concluye.

Controlar la salud del animal

Pero durante ese año, hasta que vuelve a tocar ir a revisión, al igual que los humanos, los animales también se enferman, por tanto, hay que saber cuándo deben ir al veterinario o no. ¿Cómo saber si tu perro o gato se encuentra mal? La experta explica que eso se puede dar a entender si cambia el estado en el que hace "pipí o caca". Aunque también es raro si "bebe más agua de lo normal, orina más de lo normal, duerme más de lo normal". "Esos son síntomas de alteraciones dentro de él que pueden dar a entender algún problema de salud", comenta.

Con todo ello, Ana Julia, como experta con muchos años de experiencia, recomienda asegurar a los animales, "porque nunca se sabe". Habla de una tendencia al alza en este tipo de seguros. "Los tratamientos o las operaciones de los animales suelen ser caras, y muchas veces no se pueden pagar", señala. Por eso, cree que es algo que vale la pena tener en cuenta a la hora de coger una mascota.