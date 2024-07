Perros afectados por la "tos de las perreras" en A Coruña: síntomas y cómo prevenirla

Se la conoce como la "tos de las perreras", aunque su nombre científico es "laringotraqueítis infecciosa canina", un tipo de infección respiratoria similar al resfriado común o a la gripe en humanos, e igual de contagiosa. En las últimas semanas distintas clínicas de A Coruña y su área han registrado varios casos de esta infección que es habitual durante todo el año.

"Es un proceso que puede ser vírico o bacteriano y es muy contagioso", explica Juan Barro, veterinario de la clínica El Arca en A Coruña. Precisamente se la conoce como "tos de las perreras" por su alta capacidad de contagio, ya que "si un perro entra con tos en una perrera, o en una residencia u hotel canino, a los pocos días están muchísimos tosiendo".

"No es un virus como el del Covid, pero se contagia igual, por el aire y por las secreciones", explica el veterinario, por lo que "si varios perros están juntos y se huelen y demás, se pueden contagiar".

La infección no es estacional, y es habitual que se produzcan varios picos a lo largo de todo el año. "Tú sabes que cuando viene un perro con tos a la clínica, en los siguientes días te van a venir varios perros", añade. Por lo que, al igual que en el caso de los humanos, es recomendable evitar juntar al perro con otros canes cuando muestra los primeros síntomas, así como que compartan bebida, comida o juguetes.

"Lo que recomendamos es que esos días los pasé el solito y que tenga el menor contacto con perros. Al igual que a ti no te gusta que contagien a tu perro, tú también tienes que ser un poco cívico y no llevarlo a sitios, a parques y demás donde hay perros, porque sabes que a más de uno le puede contagiar", añade Barro.

Síntomas, prevención y tratamiento

Los perros que se ven afectados por la "tos de las perreras" tienen, como es esperable, mucha tos. En concreto, es "una tos seca, insidiosa, muy molesta y ronca". De hecho, a los niños acatarrados habitualmente se les dice que tienen "tos de perro" y Barro señala que es debido a esta afección.

"El propietario se alarma mucho porque es una tos seca y a veces va acompañada de una arcada", relata el veterinario, que aclara que se trata una arcada parecida al vómito porque produce "una baba blanca", pero no se trata de un vómito. "Muchos perros vienen aquí porque dicen que tienen vómitos, pero no es un vómito, es una baba blanca que tienen en la garganta y la echan al toser".

Pese a la alarma que puede generar, la infección no suele conllevar riesgos. Si bien el veterinario recuerda que, al igual que ocurre con los catarros, "si no se cura bien a veces puede evolucionar y dar un problema más serio si la infección pasa a las vías respiratorias bajas". Pero, "normalmente son procesos livianos, no son muy alarmantes", asegura.

Asimismo, existe una vacuna que puede ayudar a prevenir el contagio o a que los síntomas sean más leves. "Hay perros que se vacunan y aún así pueden contagiarse y pasarla, es como la vacuna del Covid, pero sí que es una vacuna efectiva y muchos perros no tienen después tos de las perreras", añade.