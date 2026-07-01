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La mejor tapa de Galicia podrá degustarse en Santiago de Compostela: "Estamos muy orgullosos"
Castelo da Rocha, de Rodrigo Seoane, se hizo con el reconocimiento tanto por parte del público como por parte del jurado en el concurso 'Sete Cidades, Sete Sabores'
Más información: Rodrigo Seoane de Santiago gana el título de Mejor Cocinero de Tapas 2026 'Siete Ciudades, Siete Sabores'
Galicia ya ha elegido su mejor tapa: Castelo da Rocha, del chef compostelano Rodrigo Seoane. El cocinero de ArteSana Gastrobar se hizo ayer con el galardón a Mejor Cocinero de Tapas 2026 'Sete Cidades, Sete Sabores', un reconocimiento que ha recibido con orgullo mientras trabaja para que los comensales del local sigan disfrutando de su gastronomía.
"Sentímonos moi orgullosos de sacar esta tapa e de gañar os dous premios. É unha cousa moi boa para min e para o equipo que se recoñeza o noso traballo e o bo facer", explica Rodrigo Seoane a Quincemil y Treintayseis horas después de haberse hecho con los dos premios de la décima edición del concurso.
El chef valora que el público haya elegido su tapa como la mejor de las siete ciudades gallegas, y agradece también el apoyo del jurado, formado por gente "con moita calidade". Un reconocimiento a un bocado creado para el concurso que podrá seguir disfrutándose en el establecimiento.
Castelo da Rocha no forma parte de la carta del restaurante, pero se incorporará a las sugerencias de ArteSana Gastrobar desde este jueves. El objetivo es que los clientes del bar puedan degustarla. "Imaxino que moita xente a probaría, pero outros quedaron sen probala e merecen ter a oportunidade de degustala", indica Rodrigo Seoane.
Este es el primer premio que el cocinero obtiene con una tapa creada por él mismo, aunque ya había recibido reconocimientos en otros restaurantes en los que trabajó con anterioridad. Una forma de premiar el trabajo bien hecho, con profesionalidad, que repercute directamente en la satisfacción de la clientela.
ArteSana Gastrobar lleva 12 años abierto, de los que tres ha contado con el chef compostelano al frente de sus fogones. Precisamente, Rodrigo Seoane ha atendido a Quincemil y Treintayseis en una pausa mientras preparaba el servicio de este miércoles.
Un recuerdo a la infancia
Con una sólida trayectoria de 14 años en hoteles de cinco estrellas en Baleares, Rodrigo Seoane regresó a Galicia donde trabajó con Lucía Freitas antes de convertirse en el jefe de cocina de ArteSana. Al frente de los fogones de este restaurante consolidado en Santiago, ha conseguido alzarse con el primer premio del concurso 'Sete Cidades, Sete Sabores'.
La tapa ganadora busca ofrecer un pedazo de historia con un toque de innovación y mucho sabor. Castelo da Rocha rinde homenaje a la fortaleza de su villa natal y a los recuerdos de la infancia. La propuesta parte de un estofado tradicional de conejo, cocinado despacio hasta alcanzar una textura melosa, que se presenta en el formato contemporáneo de una gyoza al vapor.
El bocado se eleva con una salsa reducida con notas cítricas de yuzu y hojas de limón, una espuma de chirivía y el toque vibrante de las siete especias japonesas. Toda una delicatessen que ha conquistado el paladar del jurado y del público, y que podrá seguir degustándose en el restaurante de Santiago de Compostela.
Los otros chefs que participaron en el concurso fueron Adrián Pérez de Sinxelo (Ferrol); Carlos Morantes de La Sinfonería Gastrobar (A Coruña); Rubén González de El Cafetín de La Alameda (Pontevedra); Rebeca Guede de La Orensana (Vigo); Beatriz Alcalá de La zapatería del abuelo (Ourense) y Jose Luis Pardo de El Boni (Lugo).