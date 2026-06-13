El local de Santiago que abrió en 1947 a cambio de un coche: "Cambié de un bar a un negocio"

Después de un breve paso por el Kiosko Tarzán, en el Paseo de los Leones en la Alameda de Santiago, Jesús cogió el traspaso en el número 1 de la rúa do Vilar de un bar a cambio de un coche en 1947. Años más tarde, en 1955, se casó con Concepción y la pareja comenzó a trabajar para desarrollar un negocio conjunto. En los años 60 compraron todo el edificio del bar para crear un hostal y así fue como poco a poco esta familia fue haciéndose un hueco en la ciudad con su Bar Hostal Suso.

Ahora, casi 80 años más tarde, su hijo Carlos es quien está al frente del restaurante, mientras su mujer está a cargo del hostal, manteniendo diariamente la tradición familiar. Carlos rememora la anécdota de la compra del local "el anterior dueño decía que estaba cansado del bar y mi padre decía 'yo estoy cansado del coche', y cambiaron el bar por el coche".

En un escaparate que tenía, el bar comenzó poniendo los resultados de fútbol de cada jornada mientras la gente pasaba y ojeaba cómo iba su equipo o el partido que le interesaba: "mi padre tenía un sistema en el que escuchaba los resultados por la radio y los iba cambiando". La historia cambió en 1975 cuando Jesús compró un altavoz, lo metió en un balón de fútbol, y la gente que se pasaba por el bar podía escuchar en directo los partidos.

Además de lugar de reunión para futboleros, también lo era para las orquestas de Galicia. En el bar de Suso había un teléfono y "paraban todos los representantes de las orquestas de Galicia, la gente llamaba y mi padre les decía si estaba aquí o no". También recuerda Carlos como era un local con "un montón de paquetería".

En la década de los 60 comienza la fase de expansión del bar con la apertura del hostal tras la compra del edificio: "hizo la reforma y creó el hostal con dos habitaciones sin baño". En la actualidad, el hostal Suso cuenta con 12 habitaciones cada una de ellas con un baño individual.

Interior de Bar Hostal Suso. Quincemil

"Nací aquí y crecí aquí", dice Carlos que comenzó a trabajar con solo 15 años y vio como evolucionó el negocio familiar, y también la cultura de bar, en primera persona. "He visto a suizos y alemanes de aquella sacarle fotos al suelo, porque era todo colillas, cacahuetes...", comenta entre risas el actual dueño, "era un bar de serrín, como todos". Explica cómo cambió "de un bar a un negocio", una mudanza "compleja", pero del que también dice que "es bonito" continuar un legado familiar: "La gente viene y te dice, estuve aquí en el 90, conocí a tu padre". "Personalmente, creo que a los bares, como yo los conocí, les queda poco", lamenta Carlos.

Al igual que fue testigo de cómo cambió la hostelería a lo largo de los años, también lo fue en los cambios de turismo en la ciudad, siendo el Xacobeo de 1993 un año de referencia. "Se empezó a cambiar la estacionalidad", explica Carlos, "había muchísimos estudiantes en inviernos y turistas solo en verano, como julio y agosto". En la década de los 90, "se cambió eso", y fue el momento de la inclusión de Santiago "en el turismo más a lo bestia": "El Camino de Santiago evolucionó ahí, no sé si para bien o para mal, pero evolucionó".

Una carta para disfrutar todo el día

Concepción fue quien empezó a introducir las comidas en el bar con una cocina tradicional: "Sobre los años 60 inventaron el frito, una masa de arroz fermentada con cebolla y harina que después se fríe". "Tenía muchísima gente", recuerda su hijo quien también rememora la etapa "compleja" de cambio cuando su madre estaba a punto de jubilarse: "Pasamos seis o siete años en los que hicimos una carta enanita para que mi madre no se agobiara y así fuimos capeando el temporal de la transición". Cuando Concepción "ya no se vio capaz", contrataron a una cocinera y, poco a poco, evolucionaron a un "trato más profesional de la cocina".

De la herencia de Concepción "quedó el frito", como los huevos rotos con langostinos, o las alcachofas para sorpresa de Carlos "yo no pensé que iban a triunfar las alcachofas, es una cosa que la vida te sorprende" dice entre risas. Apostaron por una "comida casual", con sabores gallegos e internacionales hechos con productos de proximidad y locales, a la vez que introdujeron alimentos y platos conforme pasaron los años y los clientes.

Plato de shakshuka, canelones de carrilleras y huevos bendict. Quincemil

"La alimentación cambia", señala el dueño, "empezamos a poner huevos con beicon en los años 90 porque vino un señor andando y preguntó si de podíamos hacer huevos. Pensamos, "¿quién desayunará huevos?" y ahora todo el mundo lo pide". En el Bar Hostal Suso se puede disfrutar de un completo brunch de calidad con opciones tanto para los que son más de dulces como salados, como los bols de fruta, sus huevos huevo benedictinos o shakshuka, para disfrutar a cualquier hora del día. "En lo que más avanzamos fue en la trazabilidad de los productos" explica el dueño.

De lunes a viernes, incluidos festivos, se puede disfrutar de su plato del día, pero también de su carta con platos donde la presentación ya te hace comer con los ojos, como sus canelones de carrilleras o sus noodles con verduras y setas al wok. Para no perderse tampoco sus postres caseros, con especial atención a la tarta de guinness, la de zanahoria o su tiramisú.

"Me enriquezco con las personas que trabajan conmigo" apunta Carlos que continúa a diario, a pesar de los cambios en la cultura de bares y de alimentación, con el negocio que un día su padre abrió hace casi 80 años: "Mis hermanos se jubilaron y me dejaron con esto hasta que yo me jubile, no sé si habrá relevo".