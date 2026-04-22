La Pepita Santiago de Compostela celebra 10 años de sabor y recuerdos en la ciudad

Y para celebrarlo, vuelven a ofrecer su burger más icónica: la PEPITA ROUGE 2.0, una receta que vuelve por petición de los clientes y que resume la esencia del local

La Pepita Santiago de Compostela celebra su 10º aniversario en la ciudad consolidada como uno de los grandes referentes de la hamburguesa premium en Galicia, tras una década en la que ha logrado algo más difícil que crecer: convertirse en un lugar al que la gente vuelve.

Desde su apertura en 2016, el proyecto ha estado ligado a la idea de ofrecer una experiencia gastronómica cuidada, donde el producto, el servicio y el entorno tienen el mismo peso. En estos diez años, miles de clientes han pasado por sus mesas, convirtiendo el local en un punto de encuentro habitual tanto para compostelanos como para visitantes.

La identidad de La Pepita está profundamente conectada con Santiago de Compostela. Su diseño interior, con espacios como las salas Galicia, Hórreo o Berenguela, y el icónico pasillo que recrea el skyline de la ciudad, refuerza esa relación emocional con el entorno. No es solo un restaurante: es un espacio que respira ciudad y que ha sabido integrarse en su ritmo cotidiano.

Interior de La Pepita Santiago. Cedida

En lo gastronómico, la propuesta se ha mantenido fiel a una filosofía clara: producto de calidad y elaboración propia.Carne 100% gallega, pan artesano de Pan de Leis, salsas caseras, patatas cortadas a mano y una selección cuidada de ingredientes conforman la base de una carta que ha evolucionado sin perder su esencia.

La oferta actual incluye más de 20 variedades de burgers, que abarcan desde opciones clásicas hasta smash burgers, propuestas de pollo, cerdo ibérico, salmón y alternativas vegetarianas y veganas. A ello se suman creaciones de temporada que mantienen la carta viva y en constante renovación. Entre ellas destaca la PEPITA ROUGE 2.0, una de sus recetas más emblemáticas, que regresa a petición de los clientes más fieles.

El reconocimiento también ha llegado fuera de la ciudad. La Pepita ha sido distinguida con el premio a la Mejor Hamburguesa de España en el campeonato Burger Masters, celebrado en el marco del Salón Gourmets. Un galardón que avala una forma de trabajar basada en el respeto al producto, el equilibrio de sabores y la técnica culinaria.

Sin embargo, si hay un elemento que define realmente el proyecto es su equipo humano. El servicio cercano, atento y profesional ha sido clave para transformar cada visita en una experiencia completa. Esa combinación de cocina y trato es, en gran parte, lo que ha construido su fidelidad a lo largo del tiempo.

Diez años después, La Pepita sigue evolucionando, incorporando nuevas propuestas y adaptándose a los cambios, pero sin renunciar a lo esencial: calidad, cercanía y una idea muy clara de lo que significa hacer bien las cosas. Porque, al final, su mayor logro no es solo haber crecido, sino haber conseguido que siempre apetezca volver.