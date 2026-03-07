Dos hermanos convirtieron una antigua marisquería en "la casa de las tortillas" de Santiago

Este lunes, 9 de marzo, se conmemora el día de uno de los platos más clásicos de nuestra gastronomía: la tortilla. Posiblemente sea, también, uno de los pinchos favoritos de los compostelanos y que se puede disfrutar tanto a primeras horas acompañado de un café, o más tarde con tu bebida favorita. Si hay un local en Santiago que destaca por su tortilla ese es el restaurante Marte, donde cada día pueden despachar cerca de 60 tortillas.

Hugo y Pablo llegaron en 2017 al Marte, abierto en una antigua marisquería desde el año 1988. "Cogimos el Marte porque los dueños que lo regentaban ya eran mayores, querían dejarlo y la hija no quería seguir con el negocio y estaban buscando alguien que continuara", dice Hugo y ambos hermanos bromean que aún tienen clientes que siguen viniendo desde que abrió el local hace casi cuatro décadas.

Interior del restaurante Marte Quincemil

Lo suyo no fue una aventura a lo loco, ambos tienen experiencia en el mundo de la hostelería, Hugo regentó dos cafeterías en el Polígono, mientras que Pablo estudió Hostelería y también trabajó en un restaurante. Llegaron al local y añadieron "mucha variedad" a la carta, "no deja de ser la cocina tradicional de siempre, pero con un toque modernillo", aclara Pablo.

En su día apostaron por incluir los cachopos en la carta, "ahora ya hay más restaurantes con tema de cachopos, pero en su día no era tan conocidos". Una oferta gastronómica muy variada, "con productos que hacemos aquí", caseros, que contempla empanadas, croquetas, croca, zorza, platos combinados o menú del día.

"La casa de las tortillas"

"La gente ya asocia El Marte con una tapa, con una ración, con algo más que una simple bebida, como a lo mejor antes era el motivo de ir", explica Pablo. Y es que, si por algo también es conocido El Marte es por su solicitada terraza, donde es difícil conseguir un hueco los días de sol, y hasta los de lluvia.

Su terraza y su cocina no pasaron desapercibidos para los expertos y en verano de 2025 recibieron el Solete de verano por la Guía Repsol, un reconocimiento que recibieron "con grata sorpresa", pero también "con mucho orgullo". "La terraza del Marte la conoce muchísima gente de Santiago, es un clásico, y que alguien profesional te reconozca por ello es un orgullo", explica Pablo.

El Marte también es más que conocido por sus tapas con cada consumición, una de ellas, el pincho de tortilla. Antes, en la antigua marisquería, se podía disfrutar "de una o dos tortillas", los hermanos le dieron un giro a la carta, con diferentes tipos de tortilla además de la clásica, con toques más modernos como la tortipizza, la tortilla de trufa con queso provolone, la tortilla carbonada con queso galmesano o la tortilla de pulpo a la plancha con queso de tetilla.

Tortipizza del restaurante Marte Cedida

"No dejamos de hacer cocina tradicional, no estamos inventando nada, pero un poco adaptarnos a lo que pide la gente", aclaran los hermanos.

En mayo irán a un torneo de tortilla creativa, con una propuesta que aún están pensando,"estamos aún viendo a ver cómo podemos ir con algo así un poquito más elaborado y, si nos gusta cómo queda el resultado, pues traerlo para probar", comenta Hugo.

"Queremos seguir siendo un referente de la tortilla y de las tapas, seguir siendo la casa de las tortillas de Santiago. Continuamos la tradición, que no se pierda tampoco lo de antes", añade Pablo.