Dos restaurantes, dos barrios y 40 años de historia en Santiago de Compostela

Hay restaurantes que, a lo largo de los años, ya se consolidan como referentes y forman parte de la historia de su ciudad. Es el caso de La Bodeguilla (tanto la de San Lázaro como la de Santa Marta), locales que llevan "corenta anos de historia en Compostela".

Así lo define Javier, gerente de ambos restaurantes, que empezó en el mundo de la hostelería mientras compaginaba sus estudios de automovilismo trabajando en restaurantes de Santiago. "Os recursos que tiñamos na casa eran limitados e as fins de semana facía extras desde os 16 anos", rememora. Un recorrido que también le dejó experiencia en el ocio nocturno, montando con 20 años un disco-bar.

El 19 de septiembre de 1986 decide cambiar el mundo de la noche por el del día y, tras trabajar "nun sinfin de cousas", abre La Bodeguilla de San Roque, un local de 47 metros cuadrados especializado en vinos, embutidos, quesos artesanos o paté. Nueve años más tarde, en 1995, abre en la calle paralela a la de San Roque, Casa Loureiro, al frente de la cocina con Pía Lago, "unha cociñeira verdadeiramente asombrosa, con catro cousas podía facer de todo".

"Fixemos durante catro anos unhas xornadas de cociña internacional que eran unha auténtica pasada, un auténtico éxito", rememora Javier. En 1999 Casa Loureiro cerró sus puertas, mientras que La Bodeguilla de San Roque aguantaría hasta 2021, "a pandemia atacounos un pouco máis e vímonos na obra de pechala".

Interior de La Bodeguilla de San Lázaro Quincemil

Sin embargo, la esencia de San Roque se trasladó en 2005 a San Lázaro, y en 2012, en plena crisis económica, se abrió La Bodeguilla de Santa Marta, "había que buscar unha solución de ifnanciamento e a solución foi abrir outro local", bromea Javier.

"A verdade é que saíu perfecto, estamos moi contentos co funcionamento. Ultimamente temos unha especialización moito máis coidada: carnes do país, peixes do país, produto de proximidade, unha cociña máis elaborada. Estamos francamente contentos co transcurso do restaurante", explica Javier.

600 referencias de vino, la mitad de Galicia

Si por algo destaca La Bodeguilla es por su bodega, en la que Javier señala que cuentan con 600 referencias de vino y un 50% es gallego."Poñemos máis énfase nos viños galegos, viños de pequenos produtores, para poñer en valor o potencial do viño galego que temos neste país, para nós e importante", aunque también abarcan muchas zonas españolas y algunos vinos australianos, franceses o alemanes.

Aunque la carta de La Bodeguilla de Santa Marta, comenta Javier que es "un pouquiño máis elaborada" debido a una demanda distinta de la clientela de la zona, encontramos en ambos locales los buques insignia de su carta, esos platos "que xa levamos elaborando desde San Roque"

Así, la Bodeguilla destaca por su carta de quesos con casi una veintena de referencias; las croquetas de la Bodeguilla; "as tixolas de polbo, setas con langostinos"; e, "indubidablemente", el seño de refencia de ambos locales es el jamón ibérico con pan con tomate que elaboran ellos mismos, "define un poquiño á Bodeguilla".

"Consolidar o que temos e mirar o futuro con confianza", comenta Javier sobre el futuro de La Bodeguilla, donde el relevo generacional, con su sobrino y su hijo, está casi garantizado y en donde no contempla abrir más locales, "xa estamos nunha idade", dice entre risas.