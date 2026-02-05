Chichalovers se mantiene como local referente de la "comida informal" en Santiago

En noviembre de 2024, la bocatería Chichalovers, en Porta do Camiño, recibía su primer Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que hoy sigue brillando ya que la Guía les mantiene vigente dicho reconocimiento.

En marzo de 2024, Graciela Castro y Darío Capelo abrían en el número 5 de la rúa de Aller Ulloa, la bocatería Chichalover, pero no una simple bocatería, una en la que apostaron por productos de proximidad y de máxima calidad, y elaborados con mucho mimo.

Pocos meses después de su apertura la Guía Repsol los reconocía con su primer Solete, un premio que continúa destacando por la propuesta de comida informal del local y que ya ha creado su propia identidad en Santiago.

Este nuevo distintivo confirma la consolidación de un proyecto que apuesta por la gastronomía accesible y honesta, en la que la rapidez no está reñida con el buen hacer ni con el respeto por el sabor y por los procesos.

Los Soletes de la Guía Repsol identifican establecimiento próximos y reconocibles, pensados para disfrutar sin formalismos, pero con un criterio gastronómico, poniendo en valor el trabajo diario del equipo de Chichalovers y la coherencia de su concepto desde sus inicios.

Desde el establecimiento señalan que “manter este recoñecemento supón un estímulo para seguir traballando coa mesma filosofía: produto ben tratado, receitas claras e unha experiencia sincera”.

Con este Solete, Chichalovers reafirma su posición como un referente local dentro de la comida informal de calidad, mirando hacia un futuro con ilusión y compromiso por su manera de hacer.