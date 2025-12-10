La nueva edición de Santiago(é)Tapas vuelve en febrero de 2026: estas son sus novedades Quincemil

La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, y la diputada provincial, Natividad González presentaron esta mañana la la XVII edición de Santiago(é)Tapas que volverá a celebrarse en la ciudad compostelana desde el 19 de febrero al 8 de marzo de 2026.

La nueva edición vuelve, por tercer año consecutivo, a celebrarse en febrero en lugar de noviembre, dada la temporada baja que vive el sector hostelero por esas fechas. Míriam Louzao explicaba que esta medida se tomó "porque o sector consideraba que novembro xa era un mes cunha importante demante" por lo que se tomó la decisión de mover la fecha a febrero "que era de menor actividade de toda a cidade". La concelleira apuntó que conseguieron "que tivera ese dinamismo importante".

De igual modo, agradeció la participación de los colaboradores y patrocinadores del concurso: Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá; Cash Record, Café Dromedario, Mercado de Abastos de Santiago de Compostela, Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Asociación de Persoas Celíacas de Galicia y el Centro de Formación Profesional de Compostela, así como el trabajo de Turismo de Santiago. "Santiago(é)Tapas non sería posible se non fose por esta unión", aclaraba Louzao.

La diputada Nativida González resaltaba "a riqueza gastronómica desta cidade" y, en especial, "a imaxinación" de los establecimientos compostelanos. "Este festival de tapas recolle tamén esa esencia que combina creación, tradición, carácter propio e, sobre todo, unha maneira de gozar ao redor da mesa", añadía.

Natividad González también mencionaba que el apoyo de la Diputación da Coruña, a través de su área de Turismo, de estas iniciativas enriquecen la vida en la ciudad, fortalecen el sector hostelero "e fan de Compostela ese destino gastronómico de referencia, dinámico e de calidade".

Inscripciones

Los locales de hostelería que aún deseen participar podrán hacerlo hasta el 7 de enero a través del formulario online que está disponible en la web santiagoetapas.gal.

Según explicaba la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, este año se espera rondar las cifras de consumo del año pasado, con 30.000 tapas consumidas, superando a las 25.000 del año 2024.

Con el objetivo de fomentar tanto la participación de los locales como las fechas de celebración del concurso se realizará una campaña de promoción que incluirá la distribución de 65.000 manteles en los locales de restauración de la ciudad. "Trátase dun soporte directo, visible e de gran impacto tanto entre o sector como a propia clientela", explicaba Flavia Ramil.

Novedades

El principal cambio de esta nueva edición de Santiago(é)Tapas está relacionado con las categorías del concurso, que pasan a dividirse en tres principales: tradicional, creativa y dulce. De igual modo, se añaden cinco adicionales.

Cada tapa podrá optar a un solo premio principal de las tres categorías, sin perjuicio de que pueda ganar también uno de los premios adicionales.

De estas categorías adicionales, tres de ellas ya se celebraban en los últimos años: Mellor Tapa Marinada con Cervexa, Mellor Tapa Maridada con Viño e Mellor Tapa sen Glute. Cabe mencionar que Santiago de Compostela es el único concurso de tapas de toda Galicia que cuenta con una ruta para personas celíacas. Esta nueva edición se añaden dos nuevas categorías a estas adicionales: Mellor Tapa Vexetariana ou Vegana y Mellor Tapa con ingrediente destacado con DOP o IXP de Galicia o similares.

Este año, además, se han introducido cambios en las bases, introduciendo criterios más técnicos y específicos de valoración que ponen el foco en el concepto de tapa y en las técnicas culinarias que se utilizan en ellas.

"Entenderase como tapa unha pequena porción de comida elaborada para acompañar unha bebida, que non supera os 90 gramos de peso na categoría tradicional e 75 gramos nas outras categorías, que son creativa, doce e adicionais", ejemplificaba Flavia Ramil.

Otra de las novedades ha sido el cambio del premio en la categoría creativa que pasará a llamar Mellor Tapa creativa da Deputación da Coruña y será la tapa que represente a Santiago de Compostela en el concurso de Tapas de Galicia. De igual modo, el galardón en la categoría tradicional pasará a denominarse Premio á Mellor Tapa Tradicional Compostela Gastronómica, la marca que siempre se utiliza para la promoción gastronómica de la ciudad.