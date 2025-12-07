El restaurante familiar de Santiago que apuesta por productos de proximidad y de temporada

El restaurante de Santiago que apuesta por productos de proximidad y de temporada

En el antiguo Vilar 64, en plena rúa do Vilar de Santiago de Compostela, se encuentra el restaurante Sarabia Gastrobar, un local familiar con platos tradicionales y con productos de proximidad y de temporada. Este 6 de diciembre cumplen dos años desde que abrieron sus puertas en el número 64 de esta calle tan emblemática de la zona vieja compostelana.

Detrás de él está Teresa Castelo, acompañada por su hermana Cristina en la cocina. Teresa cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector hostelero. "Estaba haciendo un FP de Gestión Administrativa y quería independizarme económicamente, salir de la zona de confort de mis padres, y lo conseguí", rememora la dueña sobre sus inicios en el sector.

"Es un sueño", comenta Teresa sobre su proyecto de restaurante, aunque comenta que hay días que se vuelve un poco pesadilla, "pero también la satisfacción de que estoy haciendo bien las cosas". "Es un espacio pequeño, pero con una carta elegante, peculiar, diferente a las demás", explica Teresa quien también añade que la cocina se adapta a las necesidades de los clientes.

Interior del Sarabia Gastrobar Quincemil

Durante este mes de diciembre cambiarán su carta en las que cobrarán gran protagonismo los productos de temporada, como las castañas o las setas tan características de estos meses de otoño.

"Vamos a poner una tosta de jabalí con castañas gratinadas, una ensalada de setas con rulo de cabra y vinagreta de cacahuete. Un sabor distinto y que nos diferencie un poco más de otros sitios", explican.

Una carta que irá variando conforme pasen los meses. "Normalmente al año cambio unas tres o cuatro veces la carta, en primavera las castañas como que no, entonces ya metes otras cosas, como ensaladas o ensaladillas", comenta Teresa. Eso sí, dejarán uno de sus platos estrella, el pulpo a la brasa.

Plato de pulpo a la brasa Cedida

En la temporada de verano, el local ofrece desayunos con opciones como bagels, tostadas, boles de fruta con yogurt natural.

Durante toda la temporada, Sarabia Gastrobar trabaja con productos y alimentos de proximidad. De esta forma, trabajan con Carnicería Carlos, localizado en la Praza de Abastos o con la pescadería Galimar, también ubicada en Abastos. También menciona Teresa que algunas veces, alguna verdura o fruta, se la compra a las placeras "que lleva toda la vida en el mercado".

Además, Teresa menciona que "no nos gusta engañar al cliente", por lo que también se adaptan a sus necesidades, con cerveza sin gluten o productos para intolerantes. El local es también petfriendly en donde siempre "tenemos el bebedero con alguna chuche" para los amigos peludos.

Sarabia Gastrobar cumple este sábado 6 de diciembre dos años, lo celebrará con una de las especialidades de la casa, una tapa de fabes con pulpo.