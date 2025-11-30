La cafetería vegetariana y sostenible de Santiago de Compostela: "Aquí no se tira nada"

En diciembre de 2019, Clémence Aymard abría las puertas de Clem Café en el número 118 de la rúa de San Pedro de Santiago de Compostela. Se trata de una cafetería vegetariana, con opciones veganas y sin gluten y que también ofrece menú del día.

Originaria de Francia, Clémence ya había vivido con su marido en Galicia antes y, por el trabajo de él, se han tenido que mover "un poquito". En 2019, llegó de Islandia y aterrizó en Santiago, con experiencia culinaria en restaurantes veganos y vegetarianos, "echaba de menos este tipo de negocio, con un estilo que te sientas como en casa", explica.

A pesar de vivir unos meses difíciles tras su apertura, pues justo llegó la pandemia tres meses más tarde de abrir las puertas de su local, Clem Café se consolidó en el barrio con su cocina casera, con recetas suyas y caracterizadas por sabores que traspasan fronteras, resultado de los múltiples viajes que realizó Clémence.

Toda la respotería del local es casera Quincemil

"Estudié Historia de la Arqueología, pero he viajado mucho y al final me fui por la segunda vocación: la repostería y la cocina. Tuve la posibilidad de estudiar en Vigo, en la Escuela de Hostelería", explica la dueña.

Su carta, además, se caracteriza por ser vegetariana, con muchas opciones veganas y sin gluten. En ella encontramos tostadas, con su pan casero sin gluten, dulces caseros como cinnamon rolls o banana bread, o bagels.

También cuentan con menú del día, con sabores internacionales con platos como mezzé, o bành mi o también más tradicionales como unas croquetas veganas. Tanto el desayuno como el menú del día se pueden pedir a domicilio.

Interior de Clem Café Quincemil

"Es todo casero y natural, todo lo cocinamos aquí. Si preparamos carne vegetal tipo soja, la preparamos nosotros. No compro nada hecho, es una cosa que para mí está relacionada con el bienestar", menciona Clémence.

Un restaurante sostenible

Además de la cocina casera y vegetariana, si por algo también se caracteriza Clem Café es por su sostenibilidad. Desde los envases y cubiertos que se envían a domicilio, como el mobiliario del restaurante, hecho por el suegro de Clémence.

"La gente siempre se sorprende de la basura que sacamos al final del día, porque aquí nada se tira, reciclamos todo. Siempre digo, coges una fruta y puedes hacer tres preparaciones", comenta la dueña que menciona que en su local es "muy importante que todo se recicle".

De esta manera, la proximidad también es muy importante en Clem Café. Utilizan frutas y hortalizas de sus vecinos del Mercado de Abastos, los huevos son ecológicos y el café también, trabajan con una tostadora compostelana, Coffe Mori, "a nivel de sostenibilidad, es un paso genial porque antes trabajaba con otro tipo de café y la política no era la que más iba acorde conmigo", añade Clémence.