El restaurante gallego que alaba 'The Guardian': famoso por sus callos y su croqueta de jamón ibérico

Galicia es un templo gastronómico, y no es para menos si tenemos en cuenta la calidad de sus productos frescos, ya sean de la tierra o del mar. Son muchos los cocineros y restaurantes gallegos que cosechan premios allá donde van por el estupendo sabor de su cocina y la grandeza de sus elaboraciones. Recientemente, en el evento de Madrid Fusión se seleccionó a un establecimiento de Santiago de Compostela como la 'Mejor Croqueta de Jamón de España de 2025'. El prestigioso medio británico The Guardian se ha hecho eco de la noticia y lo incluye entre sus principales recomendaciones del país por varias razones. Te lo contamos.

Además de ser reconocido por contar con la mejor croqueta de jamón ibérico de España, Madrid Fusión también ha premiado a los cocineros de este local, Áxel Smyth y Claudia Merchán con el premio 'Cocinero Revelación 2025'. Por si fuera poco, el establecimiento ofrece los mejores callos del mundo, cuenta con un Sol Repsol y el pasado noviembre fue reconocido con su primera Estrella Michelin. Por todo ello, The Guardian ha decidido recomendar al restaurante Simpar entre los mejores de España para disfrutar de la buena comida.

El premiado y reconocido restaurante de Santiago

"Los peregrinos llevan más de un milenio caminando hasta Santiago, y ahora los gastrónomos los siguen para descubrir este restaurante con estrella Michelin al sur de la monumental catedral", comentan desde el medio británico The Guardian. El restaurante Simpar, situado en Santiago de Compostela, se inauguró en el verano del 2023 de la mano de Áxel Smyth y Claudia Merchán. Con menos de dos años de vida, este local ha recibido incontables premios y ha sido reconocido en muchos medios de prestigo por la sofisticada presentación de sus platos, así como por la estupenda calidad y el sabor de cada una de sus elaboraciones.

Simpar está compuesto por un total de siete mesas en las que degustar alguno de sus dos menús degustación. Por un lado, ofrecen el menú 'Conocer' formado por 11 platos y un precio de 85 euros que te dejará hipnotizado por la mezcla de sabores exquisitos. Otra opción es el menú 'Simpar', compuesto por 14 platos por el coste de 110 euros, con el que disfrutarás de una cocina de la mayor calidad.

Desde The Guardian lo tienen claro a la hora de recomendar este restaurante santiagués: "Si eres fan de los callos, deléitate con su premiado potaje de garbanzos y no te pierdas las croquetas de jamón, otro plato ganador". Y no se equivocan, pues Simpar ha sido premiado en el VII Campeonato Mundial de Callos Pedro Martino por ofrecer los mejores callos del mundo. Aspectos como "el toque ahumado sutil de los callos" y "un atractivo color, la textura ideal, el punto meloso de la salsa y el toque de los garbanzos, que aportaban un equilibrio perfecto sin dominar el plato", fueron algunos de los puntos valorados por el jurado.

"Otras creaciones excepcionales son el gallo con chocolate y trufa, y las vieiras en salsa meunière", destacan desde el medio británico.

Sol Repsol y Estrella Michelin

Junto a los premios recibidos por su croqueta de jamón ibérico y sus espectaculares callos, otros motivos que han llevado a The Guardian a tener en el punto de mira al restaurante Simpar son los reconocimientos recibidos en su corta vida.

Poco después de su apertura, Simpar se hizo con un Sol Guía Repsol con el que poner en valor la calidad de su cocina. Meses más tarde, se convirtió en la única nueva incorporación de Galicia a la Guía Michelin 2025, consiguiendo su primera Estrella Michelin. La guía pone en valor la "cocina técnica", "creativa" y "de marcadas raíces gallegas" en la que se basa cada día el tándem formado por los chefs Áxel Smyth y Claudia Merchán.