Huevos, patatas de bolsa y sal son los únicos ingredientes que se necesitan par ala tortilla al estilo Betanzos de Ferran Adrià Shutterstock

Ferran Adrià, chef: "Para una rica tortilla tipo Betanzos, no muevas la mezcla en la sartén y pon el fuego a 180 grados"

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Ferran Adrià es uno de los cocineros españoles más reconocidos en todo el mundo. Hasta 2011 fue copropietario y chef de El Bulli, restaurante que llegó a ser considerado el Mejor Restaurante del Mundo. Tras varias décadas dedicadas a la gastronomía, se retiró de los fogones y fundó elBulliFoundation, una entidad dedicada a preservar el legado del restaurante y a estudiar la creatividad y la gestión en la cocina.

Anoche, Adrià acudió a La Revuelta, donde compartió sus trucos para preparar la tortilla de patatas perfecta que, como no podía ser de otra forma, es al estilo Betanzos. Sin embargo, uno de los ingredientes que utilizó dejó a muchos desconcertados: patatas de bolsa.

La tortilla de Adrià lista en cuatro minutos

La tortilla de patatas es uno de los platos más populares de la gastronomía española, y en Galicia no es una excepción. De hecho, raro es que visites un restaurante de la comunidad y que en su carta no se encuentre este plato disponible tanto en tapa como entera.

Uno de los momentos que más problemas genera a la hora de prepararla es darle la vuelta en la sartén. Que se rompa, se desparrame o termine pegándose son algunos de los errores más habituales. Sin embargo, para Ferran Adrià, la clave para conseguir una tortilla perfecta está en prestar atención desde el mismo momento en que se baten los huevos.

El cocinero acudió a La Revuelta y explicó a David Broncano y al público cómo prepara él una tortilla de patatas al estilo Betanzos, aunque con patatas de bolsa, algo que sorprendió a muchos. Una elección que el chef defendió con humor: "¿Tú cuándo haces una tortilla con queso te haces el queso?", le preguntó al presentador ante las risas del teatro.

La tortilla de Betanzos se caracteriza por su interior súper jugoso y cremoso. Aunque no todo el mundo es partidario de una tortilla tan poco cuajada, son más los que consideran que es un auténtico manjar. Adrià explicó que, en tan solo 4 minutos, puedes tener lista una tortilla de Betanzos espectacular.

El primer paso consiste en batir los huevos de forma horizontal, no haciendo círculos. "Los huevos cuanto más ricos sean, mejor. No los tienes que batir así (movimientos circulares), los tienes que batir así (movimientos horizontales), para que no se airee, durante un minuto".

Después, se incorporan las patatas de bolsa al huevo y se dejan reposar durante un minuto. "Igual que lo hacéis en casa, la diferencia es que en vez de freír la patata, pongo esta (de bolsa)", explicó.

El verdadero secreto, sin embargo, está en la temperatura de la sartén. "Y aquí está la magia, en serio", aseguró Adrià refiriéndose a la temperatura de la sartén. "Tiene que estar a 180 grados. Como se te pase, te queda tostadita". Para ello, recomienda utilizar un termómetro.

Una vez vertida la mezcla, no hay que moverla. "No la movéis, y cuando lleva un minuto le dais la vuelta, 40 segundos otra vuelta, y 40 segundos otra vuelta para que no se haga la capa gorda", indica.

El resultado, según Adrià, es muy complicado de diferenciar de una tortilla hecha con patatas fritas en casa. "Yo me juego con todos ustedes que si pongo 10 tortillas y una es de chips (patatas de bolsa), no la diferenciáis".