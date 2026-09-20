Carnes a la parrilla de gran calidad seleccionadas a través de los mejores proveedores de proximidad parrilladabarral.com

El restaurante donde comer carnes a la parrilla a reventar: "Comida espectacular y la atención inmejorable"

La buena fama de los restaurantes gallegos de toda la vida no es porque sí, sino por la gran calidad de todos los productos con los que elaboran sus platos, además del trato familiar que los caracteriza y que te hacen sentir como en casa.

Las carnes y mariscos gallegos destacan por su increíble sabor y textura. Por eso, los restaurantes especializados en alguno de estos productos, o en ambos, son una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía gallega en todo su esplendor. Es el caso de la Parrillada Barral, en Coirós (A Coruña).

Carnes a la parrilla de la mejor calidad

Uno de los comedores de Parrillada Barral parrilladabarral.com

En Coirós, muy cerca de Betanzos, Parrillada Barral lleva décadas ofreciendo a sus clientes una cocina tradicional y con gran interés en el producto de calidad. Este restaurante familiar, situado en la carretera N-VI, está especializado en carnes a la parrilla, aunque su carta no solo se queda ahí, sino que también ofrece pescados, entrantes y postres caseros.

La historia de Parrillada Barral se remonta a varias generaciones atrás de la misma familia. Todo empezó en el antiguo salón de baile de los abuelos, que a partir de 1980 sus padres transformaron en restaurante. Hoy, la tercera generación familiar está al cargo del negocio, manteniendo la esencia con la que se comenzó y ofreciendo una cocina tradicional.

La carne es su mayor especialidad. "Seleccionamos nuestra carne con los mejores proveedores de proximidad", indican desde el restaurante. Destaca la deliciosa paletilla lechal y el solomillo.

Carne a la parrilla de Parrillada Barral parrilladabarral.com

Para quienes sean más de pescado, no hay problema, porque la carta incluye propuestas con productos llegados directamente de las rías gallegas, como un rico bacalao al horno o un rodaballo con verduras.

También hay entrantes para abrir el apetito, como pulpo, croquetas o vieiras, entre otras opciones, antes de pasar a la parrilla y, por supuesto, buenos postres caseros para finalizar. Como manda la tradición, los domingos no faltan la carne asada y los callos, uno de esos platos de cuchara que forman parte de la identidad de la casa (y de toda Galicia).

El restaurante dispone de tres amplios comedores, adecuados tanto para comidas familiares como para reuniones con amigos. Durante los días laborables también ofrecen menú del día, una opción ideal para quienes trabajan o están de viaje por carretera y necesitan un descanso.

Respecto a su horario, los sábados permanece cerrado. De lunes a jueves abre de 10:00 a 18:30 horas, los viernes de 10:00 a 00:30 horas y los domingos de 13:00 a 15:30 horas. Su horario de cenas es de 21:00 a 23:00 horas.

Lo que opinan sus clientes

Entrantes en Parrillada Barral parrilladabarral.com

Con 4,4 sobre 5 estrellas, la mayor parte de los clientes de Parrillada Barral destacan la gran calidad de sus carnes a la parrilla, como no podía ser de otra forma. "Como siempre... ¡Un placer comer en parrillada Barral! Comida espectacular y la atención inmejorable", indicó Emilio Fernández.

El churrasco es uno de los platos más destacados en sus reseñas: "Solo probé el churrasco de ternera con criollo, patatas y ensalada. Todo muy bueno, pero la carne de ternera especial, súper tierna y sabrosa", opinó Cristian.

Otros, en cambio, valoran varios platos y no solo la carne: "Acertamos de pleno cuando escogimos esta parrillada para ir a comer (...) La comida estaba genial; churrasco, criollos, mejillones en salsa estupendos, tartar de salmón muy rico, pata de cordero riquísima, y como no podía ser menos un chuletón de vaca realmente espectacular. Se notaba el trabajo bien hecho en la cocina y en la parrilla, y el servicio de mesa también fue muy bueno. Buena relación calidad/precio. Totalmente recomendable", comentó Ramón.