El restaurante gallego que ha conquistado a la Guía Michelin un año después de su apertura: "Es increíble"

Su chef ha trabajado en Atempo, con el sello de Jordi Cruz Cedida

Lembranzas de Néboa es la última incorporación a la Guía Michelin. El restaurante ferrolano, regentado por el chef Sergio Rodríguez, entró en la selección de recomendados este mes de agosto.

Un año después de su inauguración en el número 89 de la rúa María, a pocos metros del Ayuntamiento, Lembranzas de Néboa se ha incorporado junto con A Artesa da Moza Crecha, situado en Betanzos, a la selección de la prestigiosa publicación.

Lembranzas de Néboa se incorpora a la Guía Michelin

"La noticia fue sorprendente porque no contábamos con ella", confiesa Sergio Rodríguez al otro lado del teléfono. "Cumplimos un año la semana pasada y no esperas ningún reconocimiento de nada porque estás empezando. Es increíble".

En este sentido, la Guía Michelin considera que su llegada ha "refrescado la propuesta gastronómica" de Ferrol. "Veo que la gente se va contenta. Tengo muchos clientes habituales y conseguir eso en un año es increíble", reconoce el chef.

Tras formarse en restaurantes con Estrellas y bajo el ala de prestigiosos chefs, como Jordi Cruz, Sergio Rodríguez defiende una propuesta personal y muy pensada para compartir.

El producto gallego es el gran protagonista de la cocina de Lembranzas de Néboa. En esta línea, acude cada mañana a la plaza para hacerse con producto fresco. "También tengo proveedores ecológicos que nos traen mucha verdura", explica.

En este restaurante encontrarás pescados y mariscos frescos, carnes de calidad y verduras de temporada, todo cuidadosamente preparado y en un ambiente íntimo y acogedor para disfrutar con calma de cada plato y "revivir la esencia gallega a través del paladar".

La carta ofrece una selección de platos en la que hay espacio para los mejillones en escabeche, el arroz de papada y seta y el donut glaseado de carrilleras. Además, cuenta con un menú cerrado compuesto por cuatro platos y postre, con un precio de 40 euros.

Uno de los platos favoritos de la Guía Michelin es el pulpo y limón moro, con base cuscús, emulsión cítrica y crujiente de tapioca. "Lo aprendí a cocinar en un restaurante de Ourense, en Nova, y después le di mi toque", detalla el chef ferrolano sobre este plato.

Otro ingrediente que nunca falta en su cocina, y que no puede faltar, es el laurel, junto a otros productos que utilizaba su abuela en la cocina. El broche final lo pone una pequeña, pero más que suficiente, selección de bocados dulces que hacen las delicias de los más golosos.

Sobre Lembranzas de Néboa y su chef Sergio Rodríguez

El nombre de Lembranzas de Néboa no es casualidad. Sergio Rodríguez lo eligió por una anécdota personal: cuando viajaba a Oviedo para visitar a su mujer, al llegar a la altura de Mondoñedo siempre se encontraba con niebla. De ahí surgió el nombre del restaurante.

En cuanto a su trayectoria profesional, ha trabajado en Atempo, con el sello de Jordi Cruz, donde tuvo la oportunidad de aprender junto a referentes como David Portello e Iñaki Aldrey, aprendiendo técnicas de alta cocina y el manejo de texturas y sabores avanzados.