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Maku, abuela cocinera, y su receta más fácil con garbanzos de bote: "Un guiso que está riquísimo"
Maku Moreno, la abuela gallega que triunfa en redes sociales con sus recetas veganas
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Sin premios y con el único reconocimiento de la familia, pero todos sabemos que la cocina de las abuelas siempre ha destacado por su calidad y por su sabor inigualable. Son esas mujeres que han alimentado a generaciones con recetas que, por mucho que te expliquen paso a paso, nunca te van a quedar igual. Porque la mano y la experiencia cuentan, y mucho.
Maku es una abuela gallega conocida por compartir recetas veganas en sus redes sociales. Solo hace falta echar un vistazo a su Instagram para comprobar que sabe hacer de todo, desde elaboraciones sencillas con pocos ingredientes hasta otras más complejas, pero todas con algo en común: un sabor delicioso y ese toque especial que solo las abuelas saben darle a sus recetas.
El guiso de garbanzos con champiñones y patatas de la abuela Maku
Entre las recetas que tiene Maku publicadas, encontramos un guiso de garbanzos con champiñones y patatas muy sencillo de preparar y con una pinta espectacular. Como ella misma dice, es una receta "súper fácil" y "tiene muy buena pinta", además de ser perfecta para esos días en los que apetece un plato casero y contundente.
Solo hay que picar bien todos los ingredientes: cebolla, puerro, zanahoria, champiñones, ajo y patatas. En una olla, se sofríe el ajo picado hasta que esté dorado y, después, se incorpora el puerro, la cebolla, los champiñones y la zanahoria. Cuando las verduras estén, se añade la salsa de tomate triturado y se deja cocinar.
A continuación, se incorpora un vasito de vino tinto, las patatas, cuatro hojas de laurel, sal y las especias al gusto. Por último, se agregan los garbanzos, en este caso de bote, y un poco de caldo vegetal. Se remueve todo bien y se deja cocer hasta que las patatas estén tiernas.
El resultado de este guiso de garbanzos con champiñones y patatas, según Maku, no puede ser más claro. "Esto está riquísimo".
Ingredientes para el guiso:
- Garbanzos de bote
- 5 patatas
- Champiñones
- Cebolla
- Zanahorias
- Puerro
- 4 hojas de laurel
- Ajos
- Sal al gusto
- Especias al gusto
- Un vaso de salsa de tomate triturado
- Un vaso de vino tinto
- Un chorrito de caldo vegetal
El paso a paso de la receta:
- Picamos la cebolla, el puerro, la zanahoria, los champiñones y las patatas
- En una olla, añadimos un poco de aceite e incorporamos el ajo picado
- Cuando se haya dorado, añadimos el puerro, la cebolla y los champiñones y la zanahoria
- Tras unos minutos, añadimos la salsa de tomate y removemos para mezclar bien
- Unos minutos más tarde, se añade el vasito de vino y, después, las patatas
- Incorpora las hojas de laurel, y la sal y las especias al gusto
- Ahora solo queda echar los garbanzos de bote, remover todo y añadir un poco de caldo vegetal