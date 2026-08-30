Maku elabora recetas muy sencillas que comparte en sus redes sociales

Maku elabora recetas muy sencillas que comparte en sus redes sociales Shutterstock y @makumorenoo

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Maku, abuela cocinera, y su receta más fácil con garbanzos de bote: "Un guiso que está riquísimo"

Maku Moreno, la abuela gallega que triunfa en redes sociales con sus recetas veganas

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Sin premios y con el único reconocimiento de la familia, pero todos sabemos que la cocina de las abuelas siempre ha destacado por su calidad y por su sabor inigualable. Son esas mujeres que han alimentado a generaciones con recetas que, por mucho que te expliquen paso a paso, nunca te van a quedar igual. Porque la mano y la experiencia cuentan, y mucho.

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Maku es una abuela gallega conocida por compartir recetas veganas en sus redes sociales. Solo hace falta echar un vistazo a su Instagram para comprobar que sabe hacer de todo, desde elaboraciones sencillas con pocos ingredientes hasta otras más complejas, pero todas con algo en común: un sabor delicioso y ese toque especial que solo las abuelas saben darle a sus recetas.

El guiso de garbanzos con champiñones y patatas de la abuela Maku

Entre las recetas que tiene Maku publicadas, encontramos un guiso de garbanzos con champiñones y patatas muy sencillo de preparar y con una pinta espectacular. Como ella misma dice, es una receta "súper fácil" y "tiene muy buena pinta", además de ser perfecta para esos días en los que apetece un plato casero y contundente.

Solo hay que picar bien todos los ingredientes: cebolla, puerro, zanahoria, champiñones, ajo y patatas. En una olla, se sofríe el ajo picado hasta que esté dorado y, después, se incorpora el puerro, la cebolla, los champiñones y la zanahoria. Cuando las verduras estén, se añade la salsa de tomate triturado y se deja cocinar.

A continuación, se incorpora un vasito de vino tinto, las patatas, cuatro hojas de laurel, sal y las especias al gusto. Por último, se agregan los garbanzos, en este caso de bote, y un poco de caldo vegetal. Se remueve todo bien y se deja cocer hasta que las patatas estén tiernas.

El resultado de este guiso de garbanzos con champiñones y patatas, según Maku, no puede ser más claro. "Esto está riquísimo".

Ingredientes para el guiso:

  • Garbanzos de bote
  • 5 patatas
  • Champiñones
  • Cebolla
  • Zanahorias
  • Puerro
  • 4 hojas de laurel
  • Ajos
  • Sal al gusto
  • Especias al gusto
  • Un vaso de salsa de tomate triturado
  • Un vaso de vino tinto
  • Un chorrito de caldo vegetal

El paso a paso de la receta:

  1. Picamos la cebolla, el puerro, la zanahoria, los champiñones y las patatas
  2. En una olla, añadimos un poco de aceite e incorporamos el ajo picado
  3. Cuando se haya dorado, añadimos el puerro, la cebolla y los champiñones y la zanahoria
  4. Tras unos minutos, añadimos la salsa de tomate y removemos para mezclar bien
  5. Unos minutos más tarde, se añade el vasito de vino y, después, las patatas
  6. Incorpora las hojas de laurel, y la sal y las especias al gusto
  7. Ahora solo queda echar los garbanzos de bote, remover todo y añadir un poco de caldo vegetal