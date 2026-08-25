La app gallega creada por un joven de 22 años que te dice dónde comer según los restaurantes que visitan tus amigos

A veces, elegir un restaurante o un bar donde comer o tapear se convierte en un reto mayor que escoger una serie o una película del catálogo de Netflix: saltas de un sitio a otro en Google, buscas los perfiles de los locales en redes sociales y repasas sus reseñas. Una tarea que termina consumiendo bastante tiempo y que, en ocasiones, no permite encontrar una opción que termine de convencer.

Para facilitar esta búsqueda nace Gula, una red social gastronómica gallega que reúne información de más de 12.000 locales y reseñas de usuarios para descubrir nuevos sitios donde comer en las cuatro provincias gallegas.

Su creador, Martín Barreiros, recién graduado en la primera promoción del Grado de Inteligencia Artificial de la Universidad de A Coruña, indica que la idea nació como su Trabajo de Fin de Grado: "Echábamos en falta una red social donde pudiésemos tener todas las salidas cuando vamos a tomar algo, cuando vamos a comer con la familia o cuando hacemos cosas más informales".

La idea es sencilla: centralizar la oferta hostelera en una misma aplicación. El joven, que también es el dueño de la comunidad Fiestas Coruña, cuenta que Gula está disponible desde hace una semana y media: "Ya hay 2.000 usuarios utilizándola y 6 locales gestionando sus cuentas".

¿Cómo funciona Gula?

Martín explica que, cuando un usuario se descarga la aplicación, encuentra cinco funciones básicas distribuidas en un panel situado en la parte inferior de la pantalla. Entre ellas se encuentra un apartado de recomendaciones personalizadas, con fotografías de otros usuarios que se pueden deslizar para consultar más información, como cuándo acudieron al local o si pidieron la comida para llevar. También permite consultar ofertas o promociones que los propios establecimientos quieran destacar, así como un plato concreto.

La aplicación incorpora además un mapa con la ubicación del usuario en tiempo real y los locales que se encuentran a su alrededor. En él se puede filtrar por tipo de gastronomía, valoraciones u otras categorías. Otra función es el botón para registrar una visita, que permite al usuario dejar constancia de los establecimientos en los que ha estado.

Otra de las funciones es la posibilidad de enviar mensajes tanto a amigos como a locales y personas que han acudido a comer, con el fin de aclarar dudas respecto a las opiniones sobre los platos. "Le puedes preguntar a un bar si van a retransmitir el partido de la Champions y así sabes si ir o no con tus amigos a verlo allí", explica el coruñés.

Por último, en el perfil cada usuario puede consultar todas sus visitas, el número de locales que ha visitado, el total de visitas realizadas, sus seguidores y las personas a las que sigue. Además, en la parte superior derecha hay un botón que permite consultar, al estilo de Spotify, un 'recap' con sus estadísticas semanales y mensuales.

Por otro lado, los locales de hostelería también pueden registrarse en la aplicación, aunque deben demostrar de alguna forma que están realmente vinculados con el establecimiento. "Van a tener una interfaz parecida a la del usuario, pero no pueden registrar visitas, eso ya lo van a hacer los usuarios. Pueden ver las valoraciones medias que le dan, las reseñas y hacer ofertas y anuncios en el 'Para ti' que aparecen a los usuarios", explica Martín.

A pesar de llevar poco tiempo abierta al público, el recibimiento a Gula está siendo tan bueno que está animando a Martín a seguir trabajando en mejorarla: "Me ha hablado gente de A Coruña, padres de amigos o amigos de amigos dándome las gracias porque les parece una idea muy chula". Además, asegura que llegar a la gente y conseguir que la prueben le permite recibir sus valoraciones y añadir arreglos y mejoras.

"Ya tengo ahí un par de ideas en mente que pueden también aportar al usuario, como que se pueda escanear el ticket de todo lo que pagaron los comensales por si solo paga uno y, ya que cuenta con inteligencia artificial, que cada uno seleccione lo que comió y que la aplicación le diga cuánto le debe a esa persona", concluye.