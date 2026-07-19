El restaurante donde comer a reventar quesos, carnes y mariscos: "El sitio es precioso y la comida buenísima"

Es indudable que la gastronomía gallega destaca por su increíble sabor, fruto de la gran calidad de los productos locales, tanto del mar como de la tierra. Por ello, muchos restaurantes de Galicia basan su propuesta gastronómica en productos de proximidad y de kilómetro 0, conscientes del valor y la calidad que estos aportan a sus platos.

La Guía Repsol, referente de la gastronomía española, publicó una selección en la que diferentes artistas compartieron algunos de sus restaurantes favoritos. Entre ellos, la humorista Sara Escudero eligió Fonte do Picho, en Arzúa (A Coruña), un establecimiento del que destaca especialmente su terraza, con vistas al Valle del Rendal.

Productos de proveedores gallegos

Restaurante Fonte do Picho fontedopicho.com

Ubicado en un pazo construido en 1742 y rehabilitado en 2004, Fonte do Picho combina el encanto de la arquitectura tradicional gallega con una propuesta gastronómica en la que el producto de proximidad es el mayor protagonista.

Rodeado por un entorno natural privilegiado, este restaurante ofrece una experiencia maravillosa en la que además de degustar platos exquisitos, se disfruta de la tranquilidad y el paisaje del Valle de Rendal (Val do Iso).

En su interior, conserva la esencia de las antiguas casas nobiliarias gallegas, con espacios acogedores donde destaca la lareira. Cuando llega el buen tiempo, su terraza se convierte en uno de sus grandes atractivos gracias a las vistas.

Su cocina apuesta por ingredientes gallegos de máxima calidad y kilómetro 0. En su carta tienen un papel destacado los quesos con Denominación de Origen Protegida de Galicia, procedentes de queserías como Barral, Galmesano, Airas Moniz o Bisqato.

La carne es otro de sus grandes reclamos, con auténtica ternera gallega seleccionada por la carnicería Mosquera, mientras que las verduras llegan directamente de su huerta ecológica y de Finca Os Cuervos.

El pan artesano de la panadería Cristobo, en Arzúa, es el mejor acompañante de cada comida y cena, y los pescados y mariscos de las rías gallegas "suministrados dos veces por semana gracias a Pescados Manolo" son exquisitos.

No es de extrañar que quienes lo visitan destaquen tanto su cocina como su entorno. La humorista Sara Escudero lo resumió en la lista de la Guía Repsol en una sola frase: "Amo la paz de la terraza del Pazo Santa María, en Arzúa. ¡Ese silencio y esa belleza nutren el alma!", asegura.

Las reseñas de sus clientes

Terraza del restaurante Fonte do Picho fontedopicho.com

La gran parte de las reseñas con las que cuenta Fonte do Picho alaban el sabor de sus platos, el ambiente acogedor del local y las preciosas vistas desde su terraza.

"Una experiencia espectacular. El sitio es precioso y la comida buenísima. Comimos zamburiñas, pulpo con queso de Arzúa y croquetas de primero y de segundo arroz con pulpo y queso de Arzúa y bacalao, todo riquísimo. Y el postre! Mousse de queso, la mejor que he probado. Muy, muy recomendable", indicaba Alicia Queiro.

"Pongo 5 estrellas porque no se puede poner más. El restaurante dispone de varios espacios, un comedor muy acogedor con decoración tradicional y una terraza con vistas magníficas. La comida exquisita. La atención es súper también, los chicos están pendientes al mínimo detalle. Si tengo ocasión de volver a Galicia, me pasaré específicamente para comer por aquí de nuevo, 120% recomendado", compartía Wendy.

Julio Ramírez lo corrobora: "He comido, cenado y desayunado allí dos días con amigos y lo quiero valorar como extraordinario. El lugar es bonito y tranquilo y la comida y producto es de buena calidad y muy bien elaborada. La atención muy correcta. Resaltar el revuelto de higos, las zamburiñas, la carne y el pulpo feira y la tarta de queso".