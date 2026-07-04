La receta de ensalada que rompe con los ingredientes de siempre y triunfa por un aliño único

La ensalada de tomatecon fresas, queso azul y el aliño secreto con Aceites Abril que nadie esperaba Cedida

La creadora de contenido gastronómico Tatiana, de Ruido en la Cocina, comparte una receta fresca y original elaborada con el toque del Aceite de Oliva Virgen Extra Abril Gran Selección

Cuando llega el verano, las ensaladas se convierten en una de las opciones favoritas para quienes buscan platos ligeros, rápidos y frescos en estas olas de calor.

Sin embargo, más allá de las combinaciones clásicas, existen recetas capaces de sorprender aunque en el tema ensaladas parezca que ya esté todo inventado y eso es gracias a ingredientes poco habituales y aliños que marcan la diferencia.

Es el caso de esta ensalada de tomate, fresas y queso azul con aliño de menta que propone Tatiana, de Ruido en la Cocina, y juega con el equilibrio entre el dulzor de la fruta, la intensidad del queso azul y la frescura de las hierbas aromáticas.

El auténtico protagonista de la receta es su aliño. Elaborado con menta fresca, pistachos, ajo, crema de vinagre balsámico y Aceite de Oliva Virgen Extra Abril Gran Selección, consigue unir todos los ingredientes en una salsa aromática, cremosa y llena de matices, capaz de transformar una ensalada sencilla en un plato perfecto para cualquier comida de verano.

Receta de ensalada de tomate con Aceites Abril Cedida

Ingredientes (2-4 personas)

2 tomates grandes y maduros

8-10 fresas

80 gramos de queso roquefort o queso azul.

1 cucharada de alcaparras

Sal en escamas

Pimienta negra recién molida

Para el aliño

1 diente de ajo

20 hojas de menta fresca

20 gramos de pistachos

70 mililitros de Aceite de Oliva Virgen Extra Abril Gran Selección

20 mililitros de crema de vinagre balsámico

Elaboración

1. Comienza lavando bien los tomates y córtalos en rodajas muy finas para conseguir un acabado similar al de un carpaccio. Repite el mismo proceso con las fresas (si dispones de una mandolina, obtendrás un corte mucho más uniforme y delicado).

2. Coloca las láminas de tomate y fresas sobre una fuente o plato amplio. Desmenuza el queso azul y distribúyelo de forma homogénea junto con las alcaparras.

3. Para preparar el aliño, introduce en un vaso batidor el ajo, las hojas de menta, los pistachos, la crema de vinagre balsámico y el Aceite de Oliva Virgen Extra Abril Gran Selección. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea, aromática y con una textura cremosa.

4. Añade una pizca de sal en escamas y pimienta negra recién molida.

Justo antes de servir, riega la ensalada con el aliño para conservar toda la frescura y el aroma de sus ingredientes.

El resultado es una receta sencilla, colorida y perfecta para los meses de calor, donde el contraste entre el tomate, las fresas y el queso azul encuentra el equilibrio gracias a un aliño diferente que aporta frescura y potencia todos los sabores.

Ideal para servir como entrante, compartir en una comida con amigos o disfrutar de una cena ligera sin renunciar al sabor.