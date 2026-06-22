De Javier Gutiérrez a Tamar Novas: los restaurantes gallegos con Solete favoritos de los famosos

Las escapadas gastronómicas de verano combinan turismo y producto local de temporada. En Galicia, las opciones son múltiples y, con la nueva selección de Soletes de verano, las posibilidades se amplían todavía más.

Galicia vuelve a tener un lugar destacado en las recomendaciones de la Guía Repsol. En esta ocasión son famosos como Javier Gutiérrez, Annie B Sweet, Sara Escudero y Xoel López los que recomiendan sus lugares favoritos en las vacaciones.

Los lugares favoritos de los famosos para las vacaciones en Galicia

La Guía Repsol acaba de desvelar los lugares donde actores Tamar Novas y grupos como Sexy Zebras paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con el equipo en parajes durante los rodajes.

La edición de 2026 ha dejado más de 250 soletes repartidos por toda España, 17 de ellos en Galicia, para seguir la incesante actividad de cada famoso. Pero... ¿cuáles son esos restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos destacados?

En la provincia de A Coruña, el actor Javier Gutiérrez reparte sus preferencias entre Alfonso, Café Avenida y O Galo, en Ferrol, y el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana elige O Chiringo, en Cedeira.

Casa Brandariz, en Arzúa Guía Repsol

La cómica Sara Escudero apunta a Fonte do Pincho, en Arzúa, mientras que el actor Tamar Novas tiene una larga lista de favoritos: Casa Brandariz, en Arzúa; Casa da Crega, en Carnota; Kohlanta, en A Coruña, y La Flor, O Dezaseis, Pub Atlántico, Pulpería A D'Maria y Terraza Xardín Costa Vella, todos en Santiago de Compostela.

En la provincia de Ourense, el grupo Sexy Zebras selecciona El Churrasco de Oro, en A Gudiña.

Y en la provincia de Pontevedra, la cantante Anni B Sweet señala a Senlleiro y Taberna da Crus, ambos en el municipio de O Grove. Finalmente, el cantante Xoel López elige La Taberna de Pepe Solla, en Poio.

Lugo se queda fuera de la lista, pero eso no significa que no cuente con lugares destacados. De hecho, la Guía Repsol destaca varios espacios de la provincia, como Cantábrico, en A Fonsagrada; Salitre, en Burela; Taberna Daniel, en Lugo, y Garden Monforte, en Monforte de Lemos.

"Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos", dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Y agrega: "Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento".