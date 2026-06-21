Así se elabora Artabro, la ginebra gallega que nace en una destilería de Vedra

Después de leer este artículo, la próxima vez que tengas un gin-tonic entre las manos no lo mirarás igual. La elaboración de la ginebra es, como ocurre con otros destilados, un auténtico ejercicio de artesanía en el que química, física y gastronomía recorren un mismo camino para transformar ingredientes que en principio pueden parecer sencillos en una bebida llena de matices, aromas y personalidad.

Para conocer de primera mano este proceso, nos hemos colado en la destilería de una de las ginebras gallegas que más está dando que hablar en los últimos tiempos: Artabro.

Aunque encontrarás Artabro en muchos locales de A Coruña, para descubrir cómo se elabora nos hemos tenido que desplazar hasta la localidad de Vedra, al sur de Santiago. Allí se encuentra Aguardientes de Galicia, una de las destilerías más importantes de la comunidad. Nos recibe Miguel Ángel Gómez, director de la destilería y una de las voces más reconocidas del sector en Galicia. Un profesional que lleva más de dos décadas vinculado al mundo de los destilados y que será nuestro guía en este recorrido por el interior de la fábrica.

Un proceso elaborado que combina tradición, precisión y tecnología

“Para empezar, es importante aclarar que Artabro es una London Dry Gin, es decir, que la elaboración se realiza íntegramente dentro del alambique”, comienza Miguel Ángel.

Existen, principalmente, tres tipos de ginebra. Las Gin, en las que la mezcla se realiza por separado y la fórmula se completa fuera del destilador; las Distilled Gin o ginebras destiladas, donde la exigencia es mayor y el alcohol debe redestilarse junto con los botánicos, o al menos con parte de ellos; y las ya citadas London Dry Gin, en las que todos los ingredientes botánicos se maceran y destilan conjuntamente dentro del alambique.

“Cada marca de ginebra tiene su propia receta, aunque el aroma predominante sea siempre el enebro. Luego se añaden otros botánicos. En el caso de Artabro son cilantro, raíz de angélica, cardamomo, romero, corteza de limón y corteza de naranja”, explica Miguel Ángel. El enebro suele proceder del este del Mediterráneo, especialmente de zonas montañosas de los Cárpatos, Macedonia o Croacia, donde se obtiene una materia prima de gran calidad. A partir de ahí, cada destilería construye su propia personalidad combinándolo con diferentes botánicos y proporciones.

El enebro, la base de cualquier ginebra.

Con esa mezcla se realiza la maceración en una solución hidroalcohólica dentro del destilador. “Como si fuésemos a hacer una infusión o un té”, nos explica Miguel Ángel.

Posteriormente, esa solución se destila para obtener un concentrado lo más puro posible. Para un volumen de 1.000 litros de solución hidroalcohólica, compuesta por un 50 % de alcohol puro y 50 kilos de enebro, el proceso de destilación puede prolongarse entre cinco y seis horas.

A su lado, una columna de corrección de seis platos y un calderín intermedio se encargan de separar los aromas que interesan de aquellos que no formarán parte del destilado final. Después, ese destilado se lleva a los depósitos y de ahí a la zona de envasado.,

Un proceso que requiere horas de trabajo, una selección minuciosa de ingredientes y un control exhaustivo en cada fase. Al final, detrás de cada botella de ginebra hay mucho más que alcohol y botánicos. Por eso, después de conocer cómo nace una London Dry Gin como Artabro, resulta imposible volver a ver un gin-tonic de la misma manera.