Galicia compite por el trono del Viva México Fest

Solo ocho locales de España han sido seleccionados para el certamen y dos de ellos son gallegos: Niño Rey y Costera MX

¡Atención a los amantes de la gastronomía mexicana! El Viva México Fest reunirá en Valencia a algunos de los mejores especialistas en cocina mexicana del país y Galicia estará representada por dos establecimientos de referencia: Niño Rey, de A Coruña, y Costera MX, de Vigo.

De entre una selección de solo ocho locales de toda España, ambos han sido elegidos para participar en este certamen gastronómico que se celebrará en El Saler (Valencia), donde competirán con algunas de las propuestas más destacadas del panorama nacional.

Las propuestas de Niño Rey

Carnitas Michoacán Evo : Una evolución de la tradicional receta michoacana elaborada con cerdo confitado a fuego lento con cítricos y hierbas aromáticas, rematada con un crujiente de chicharrón.

: Una evolución de la tradicional receta michoacana elaborada con cerdo confitado a fuego lento con cítricos y hierbas aromáticas, rematada con un crujiente de chicharrón. Cochinita X-Pro : Una interpretación de la cocina yucateca con paleta de cerdo cocinada lentamente con achiote y naranja, servida sobre tortilla de maíz azul nixtamalizada.

: Una interpretación de la cocina yucateca con paleta de cerdo cocinada lentamente con achiote y naranja, servida sobre tortilla de maíz azul nixtamalizada. Vaca Extreme Gold : La propuesta estrella de Niño Rey. Ganadora del Oro al Mejor Taco de Galicia, combina vaca cocinada durante ocho horas a baja temperatura con sal de gusano chinicuil sobre tortilla roja fuego.

: La de Niño Rey. Ganadora del Oro al Mejor Taco de Galicia, combina vaca cocinada durante ocho horas a baja temperatura con sal de gusano chinicuil sobre tortilla roja fuego. Flautas Ahogadas: La propuesta especial del festival. Flautas crujientes rellenas de cerdo y acompañadas por salsa de tomatillo verde, lechuga, nata y queso. Una receta inspirada en la esencia más auténtica de la comida callejera mexicana.

Los tacos de Costera MX

El restaurante vigués acudirá al certamen con algunas de sus elaboraciones más reconocidas:

Langostino Chipotle : Una propuesta en la que el langostino y el guacamole son los protagonistas, acompañados por el característico toque ahumado del chipotle.

: Una propuesta en la que el langostino y el guacamole son los protagonistas, acompañados por el característico toque ahumado del chipotle. Camarones Roca: Su plato especial para el festival. Camarones crujientes y jugosos bañados en una mezcla de salsas que busca el equilibrio entre textura y sabor en cada bocado.

Así, A Coruña y Vigo unirán fuerzas para representar a Galicia en una de las citas gastronómicas mexicanas más destacadas del verano.