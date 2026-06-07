Rubén Martínez (Comiendo Bien): “Trabajando en Francia veía llegar producto gallego y pensaba: Qué locura lo que tenemos en casa”

Rubén Martínez es uno de los creadores de contenido gastronómico más seguidos de Galicia, con miles y miles de seguidores en sus redes sociales. A través de Comiendo Bien comparte recetas, visitas a restaurantes y una forma de entender la cocina muy centrada en el producto. Hablamos con él sobre sus recuerdos gastronómicos de infancia, la influencia de Francia en su manera de cocinar, el momento que vive A Coruña como destino gastronómico y el futuro de la cocina tradicional gallega.

¿Cuál es el sabor o plato que te transporta directamente a tu infancia?

El plato que más me transporta a mi infancia es, sin duda, el cocido gallego. Mis abuelos criaban los animales en casa y haber podido vivir todo ese proceso desde pequeño era algo fascinante. Recuerdo perfectamente cómo todo se hacía desde cero, con paciencia y muchísimo respeto por el producto. Al final, no era solo un plato: era el momento de reunir a toda la familia alrededor de la mesa y compartir tiempo juntos. Son recuerdos que sigo llevando muy dentro.

Pero si hay un sabor que define mis raíces, son las sardinas asadas a la brasa con un buen pan de millo. Soy de Cangas do Morrazo y vengo de una familia de pescadores, así que el mar siempre ha formado parte de mi vida. En nuestra zona tenemos un producto espectacular y crecí viendo llegar pescado fresco prácticamente cada día. Recuerdo especialmente las noches de verano, el olor de las brasas, las sardinas recién hechas y esa forma tan sencilla de disfrutar de la comida. Son sabores que para mí significan hogar.

Galicia tiene una relación muy especial con el mar. Tú, que defines tu cocina como muy ligada al producto marino, ¿crees que aquí aprendemos a tratar el pescado de una forma diferente al resto de España?

Creo que en Galicia tenemos una relación con el mar muy difícil de encontrar en otros sitios. Aquí el pescado y el marisco no son solo producto, forman parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir y también de muchas historias familiares.

Además, cuando sales fuera es cuando realmente lo valoras. Recuerdo estar trabajando en Francia y ver que llegaba producto gallego allí, y pensar: ‘qué locura lo que tenemos en casa’.

Si alguien viene a A Coruña por primera vez y quiere entender la gastronomía local, ¿qué tres sitios le recomendarías?

Sin duda empezaría por el mercado. Para mí es la mejor forma de entender la gastronomía de cualquier lugar: ver el producto fresco, cómo llega, cómo se selecciona y cómo se trabaja en el día a día te da una lectura muy clara de la cocina de esa ciudad.

Después recomendaría perderse por la zona de tapas y tabernas del centro, donde aparecen los platos más tradicionales y cotidianos, los de toda la vida.

Y por último, sentarse en un restaurante donde el producto gallego sea el protagonista.

Ruben Martínez (Comiendo Bien)

A Coruña vive un momento gastronómico muy interesante, con locales nuevos conviviendo con negocios de toda la vida. ¿Cómo ves tú la escena foodie de la ciudad ahora mismo?

Creo que A Coruña está a la vanguardia gastronómica dentro de Galicia. Ha sabido mantener muy bien la convivencia entre los locales de toda la vida y los nuevos proyectos, lo que ha dado lugar a una escena muy diversa y en constante evolución.

Esa mezcla está generando cada vez más interés por la gastronomía y haciendo que aparezcan más perfiles “foodies” en la ciudad. Y además, creo que la variedad de propuestas y estilos que conviven aquí no se encuentra en otros puntos de Galicia.

En mi caso, siendo de fuera, es algo que me llamó la atención desde el principio.

Muchos de tus vídeos tienen una cocina muy directa, sin disfrazar demasiado el producto. ¿Eso viene de la influencia francesa o más bien de esa tradición gallega de “cuando el producto es bueno, hay que tocarlo poco”?

Creo que viene de las dos cosas. En Galicia tenemos una materia prima increíble y crecí con esa idea de que cuando el producto es bueno, hay que tocarlo lo justo. Eso siempre lo tuve muy dentro.

Pero Francia me marcó muchísimo porque allí fue donde realmente aprendí a cocinar. Me fui muy joven, sin hablar el idioma y empezando desde cero, y esa experiencia me hizo crecer muchísimo, tanto profesional como personalmente. Aprendí y también entendí algo importante: la técnica está para potenciar el producto, no para esconderlo.

Además, creo que en Francia la profesión está más valorada y al cocinero joven se le da mucha más libertad para crear, equivocarse y desarrollar una identidad propia. Siento que en España, en cambio, cuesta más que estas oportunidades lleguen.

¿Hay algún restaurante de A Coruña o del área metropolitana al que vuelvas una y otra vez?

La verdad es que no soy muy de repetir restaurantes; me gusta ir probando sitios nuevos y descubrir cosas diferentes, tanto en A Coruña como fuera.

Pero si tuviese que elegir uno, diría La Esquina de Valentina. Encaja mucho con mi forma de entender la cocina: platos sencillos, pensados para compartir, en un sitio pequeño y agradable donde te sientes cómodo desde que entras.

Galicia está llena de platos humildes que ahora mucha gente reivindica: caldo, xoubas, tortilla, pescado guisado… ¿Crees que a veces se valora más fuera lo que tenemos aquí que dentro de Galicia?

Sí, creo que durante años vimos esa cocina como “la de casa” y no le dimos el valor que realmente tiene. Y ahora viene gente de fuera, la reivindica, la pone en valor y nos hace darnos cuenta de que aquí siempre hubo algo muy especial.

En redes sociales triunfan mucho las recetas rápidas y muy visuales. ¿Crees que la gente joven está recuperando el interés por la cocina tradicional gallega o seguimos perdiendo la costumbre de cocinar en casa?

La realidad es que cada vez cocinamos menos en casa. Vivimos en una sociedad donde lo queremos todo al momento, y la cocina tradicional muchas veces necesita justo lo contrario: tiempo, paciencia y dedicación. Por eso se han ido perdiendo costumbres que antes formaban parte del día a día.

Yo soy de los que piensa que la gastronomía debería tener más presencia en los colegios e institutos, porque cocinar no es solo hacer recetas: es cultura, salud, producto y también aprender a valorar lo que tenemos cerca. Muchas veces no se cuida porque simplemente no se conoce.

Imagina una comida perfecta de domingo. ¿Dónde sería, con quién y qué no podría faltar nunca en la mesa?

Para mí, un domingo perfecto sería algo sencillo: con amigos o familia, gente cercana, que es lo realmente importante. Si puede ser al aire libre y cerca del mar, todavía mejor.

En la mesa no podría faltar buen producto de aquí: mejillones en escabeche, empanada y un buen pescado a la brasa acompañado de una ensalada de tomates con aceite de oliva.

Al final, más que el lugar, lo que hace especial ese día es la compañía y el poder disfrutarlo con los tuyos.