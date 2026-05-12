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Los chefs coinciden: "La empanada gallega de pollo se prepara con 700 g de carne y 200 g de champiñones"
Se trata de una receta sencilla, pensada para seis raciones, cuyo tiempo de preparación y cocinado ronda los 50 minutos
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La empanada es una de las preparaciones más populares de la gastronomía gallega. Es una receta muy sencilla y, lo mejor, admite todo tipo de rellenos: de atún y tomate, bacalao con pasas, raxo, etcétera.
Otra combinación que nunca falla es la de pollo y champiñones, una selección de ingredientes que, precisamente, Karlos Arguiñano utiliza para uno de sus platos. "Una receta sencilla y perfecta para compartir", afirma el cocinero y presentador de televisión.
"Una receta sencilla y perfecta para compartir"
La empanada es una preparación con siglos de historia. Su origen no está del todo claro, aunque algunos expertos apuntan a una influencia árabe, los cuales elaboraban unas sabrosas empanadillas de trigo rellenas de carne de cordero.
Desde entonces y hasta hoy, la empanada ha experimentado numerosas transformaciones hasta llegar a la receta actual que conocemos, con múltiples variantes, como la de pollo y champiñones.
La propuesta de Karlos Arguiñano comienza con la elaboración de la propia masa y continúa con la preparación del relleno. Se trata de una receta sencilla, pensada para seis raciones, cuyo tiempo de preparación y cocinado ronda los 50 minutos.
A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y paso a seguir de la receta del cocinero del programa Cocina abierta:
Ingredientes para la masa
- 750 g de harina y 30 g para estirar
- 300 ml de agua
- 10 g de levadura fresca
- 3 huevos
- Sal
Ingredientes para el relleno
- 700 g de carne de pollo
- 200 g de champiñones
- 125 ml de salsa de tomate
- 10-8 pimientos del piquillo
- 3 pimientos verdes
- 1 cebolla
- Aceite de oliva virgen extra
- Pimienta
- Perejil
- Sal
Paso a paso: así se prepara la empanada de pollo y champiñones
- Comenzamos preparando la masa de la empanada. Para ello, ponemos el agua en un cazo a fuego medio. Añadimos la levadura desmenuzada y una pizca de sal
- A continuación, batimos dos huevos, los mezclamos con la harina y el agua, y mezclamos hasta obtener una masa homogénea
- Amasamos en una encimera con harina hasta conseguir una masa lisa. Después, la ponemos en un bol, la cubrimos con film o un paño de cocina y dejamos que repose 1 hora
- Para el relleno, pelamos y cortamos las verduras, y las introducimos en una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Agregamos los piquillos troceados y sazonamos
- Laminamos los champiñones y los cocinamos en otra sartén hasta que pierdan el agua
- Después, los mezclamos con el resto de ingredientes y dejamos pochar durante 2 o 3 minutos más
- Cortamos el pollo en trozos pequeños, lo salteamos en una sartén a fuego fuerte y lo añadimos a la mezcla
- Para hacer la empanada, cogemos la mitad de la masa y la estiramos con un rodillo.
- La extendemos en una bandeja de horno y rellenamos con las hortalizas y el pollo. A continuación, esparcimos la salsa de tomate
- Estiramos la otra parte de la masa y la extendemos sobre el relleno, cerrando los bordes hacia adentro
- Batimos un huevo y, con la ayuda de una brocha, pintamos la parte superior de la empanada. Hacemos unos pequeños cortes en el centro para que respire
- Precalentamos el horno a 200ºC y horneamos durante 20 minutos con calor por arriba y por abajo, y 10 minutos más con calor solo por abajo
- Dejamos enfriar y... ¡a disfrutar!