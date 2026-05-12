Los chefs coinciden: "La empanada gallega de pollo se prepara con 700 g de carne y 200 g de champiñones"

La empanada es una de las preparaciones más populares de la gastronomía gallega. Es una receta muy sencilla y, lo mejor, admite todo tipo de rellenos: de atún y tomate, bacalao con pasas, raxo, etcétera.

Otra combinación que nunca falla es la de pollo y champiñones, una selección de ingredientes que, precisamente, Karlos Arguiñano utiliza para uno de sus platos. "Una receta sencilla y perfecta para compartir", afirma el cocinero y presentador de televisión.

"Una receta sencilla y perfecta para compartir"

La empanada es una preparación con siglos de historia. Su origen no está del todo claro, aunque algunos expertos apuntan a una influencia árabe, los cuales elaboraban unas sabrosas empanadillas de trigo rellenas de carne de cordero.

Desde entonces y hasta hoy, la empanada ha experimentado numerosas transformaciones hasta llegar a la receta actual que conocemos, con múltiples variantes, como la de pollo y champiñones.

La propuesta de Karlos Arguiñano comienza con la elaboración de la propia masa y continúa con la preparación del relleno. Se trata de una receta sencilla, pensada para seis raciones, cuyo tiempo de preparación y cocinado ronda los 50 minutos.

A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y paso a seguir de la receta del cocinero del programa Cocina abierta:

Ingredientes para la masa

750 g de harina y 30 g para estirar

300 ml de agua

10 g de levadura fresca

3 huevos

Sal

Ingredientes para el relleno

700 g de carne de pollo

200 g de champiñones

125 ml de salsa de tomate

10-8 pimientos del piquillo

3 pimientos verdes

1 cebolla

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta

Perejil

Sal

Paso a paso: así se prepara la empanada de pollo y champiñones