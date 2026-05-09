Receta Aceites Abril.

Receta Aceites Abril. Cedida

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Receta de la ensalada de pasta y garbanzos perfecta para el buen tiempo

Tatiana, de Ruido en la Cocina, firma esta receta práctica y llena de sabor con el toque imprescindible y dorado de Aceites Abril

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En el universo de las recetas rápidas, hay un salto importante entre "resolver la comida" y disfrutarla de verdad. Esta ensalada de pasta se sitúa claramente en el segundo grupo: una propuesta pensada para comer bien sin complicarse, pero sin renunciar al sabor ni a la variedad de texturas.

Aquí todo está medido para funcionar: la frescura de los tomates, la intensidad del atún, el punto salino de las aceitunas y el queso feta… y, como elemento diferencial, unos garbanzos al horno que aportan un crujiente inesperado. El aliño - con miel y mostaza - y el producto de Aceites Abril, terminan de redondear un plato que se siente ligero pero completo.

Ingredientes (para 3–4 personas)

  • 150 g de pasta corta
  • 1 calabacín
  • 200 g de garbanzos cocidos (escurridos)
  • 160 g de atún en conserva (bien escurrido)
  • 80 g de queso feta
  • 120 g de tomates cherry
  • 50 g de aceitunas negras de Kalamata

Para los garbanzos al horno:

  • Pimentón al gusto
  • Un buen chorro de aceite de oliva Aceites Abril

Para el aliño:

  • 4–5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal al gusto

Elaboración

  1. Coloca los garbanzos cocidos y bien escurridos en una fuente de horno. Añade pimentón al gusto y un buen chorro de aceite de oliva, mezcla y hornéalos a 200 °C durante 15–20 minutos hasta que estén dorados y crujientes.
  2. Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela cuando esté al dente y resérvala.
  3. Lava el calabacín, córtalo en medias lunas y saltéalo en una sartén con aceite de oliva hasta que esté dorado y tierno.
  4. En un bol amplio, mezcla la pasta aún templada con el calabacín, el atún desmigado, los tomates cherry cortados por la mitad y las aceitunas negras.
  5. Añade los garbanzos recién salidos del horno para mantener el contraste de temperaturas y texturas.
  6. Prepara el aliño en un bote con tapa: incorpora el aceite de oliva virgen extra, la mostaza de Dijon, la miel, el orégano y la sal. Agita bien hasta que emulsione.
  7. Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla con suavidad para integrar todos los ingredientes.
  8. Sirve en una fuente y termina con el queso feta desmigado por encima justo antes de llevar a la mesa.

El resultado es un plato versátil y apetecible que encaja en cualquier momento: desde una comida rápida entre semana hasta una opción perfecta para compartir. Una receta que demuestra que lo sencillo, cuando está bien pensado, puede ser realmente especial.