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Receta de la ensalada de pasta y garbanzos perfecta para el buen tiempo
Tatiana, de Ruido en la Cocina, firma esta receta práctica y llena de sabor con el toque imprescindible y dorado de Aceites Abril
En el universo de las recetas rápidas, hay un salto importante entre "resolver la comida" y disfrutarla de verdad. Esta ensalada de pasta se sitúa claramente en el segundo grupo: una propuesta pensada para comer bien sin complicarse, pero sin renunciar al sabor ni a la variedad de texturas.
Aquí todo está medido para funcionar: la frescura de los tomates, la intensidad del atún, el punto salino de las aceitunas y el queso feta… y, como elemento diferencial, unos garbanzos al horno que aportan un crujiente inesperado. El aliño - con miel y mostaza - y el producto de Aceites Abril, terminan de redondear un plato que se siente ligero pero completo.
Ingredientes (para 3–4 personas)
- 150 g de pasta corta
- 1 calabacín
- 200 g de garbanzos cocidos (escurridos)
- 160 g de atún en conserva (bien escurrido)
- 80 g de queso feta
- 120 g de tomates cherry
- 50 g de aceitunas negras de Kalamata
Para los garbanzos al horno:
- Pimentón al gusto
- Un buen chorro de aceite de oliva Aceites Abril
Para el aliño:
- 4–5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal al gusto
Elaboración
- Coloca los garbanzos cocidos y bien escurridos en una fuente de horno. Añade pimentón al gusto y un buen chorro de aceite de oliva, mezcla y hornéalos a 200 °C durante 15–20 minutos hasta que estén dorados y crujientes.
- Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela cuando esté al dente y resérvala.
- Lava el calabacín, córtalo en medias lunas y saltéalo en una sartén con aceite de oliva hasta que esté dorado y tierno.
- En un bol amplio, mezcla la pasta aún templada con el calabacín, el atún desmigado, los tomates cherry cortados por la mitad y las aceitunas negras.
- Añade los garbanzos recién salidos del horno para mantener el contraste de temperaturas y texturas.
- Prepara el aliño en un bote con tapa: incorpora el aceite de oliva virgen extra, la mostaza de Dijon, la miel, el orégano y la sal. Agita bien hasta que emulsione.
- Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla con suavidad para integrar todos los ingredientes.
- Sirve en una fuente y termina con el queso feta desmigado por encima justo antes de llevar a la mesa.
El resultado es un plato versátil y apetecible que encaja en cualquier momento: desde una comida rápida entre semana hasta una opción perfecta para compartir. Una receta que demuestra que lo sencillo, cuando está bien pensado, puede ser realmente especial.