Receta de la ensalada de pasta y garbanzos perfecta para el buen tiempo

Tatiana, de Ruido en la Cocina, firma esta receta práctica y llena de sabor con el toque imprescindible y dorado de Aceites Abril

En el universo de las recetas rápidas, hay un salto importante entre "resolver la comida" y disfrutarla de verdad. Esta ensalada de pasta se sitúa claramente en el segundo grupo: una propuesta pensada para comer bien sin complicarse, pero sin renunciar al sabor ni a la variedad de texturas.

Aquí todo está medido para funcionar: la frescura de los tomates, la intensidad del atún, el punto salino de las aceitunas y el queso feta… y, como elemento diferencial, unos garbanzos al horno que aportan un crujiente inesperado. El aliño - con miel y mostaza - y el producto de Aceites Abril, terminan de redondear un plato que se siente ligero pero completo.

Ingredientes (para 3–4 personas)

150 g de pasta corta

1 calabacín

200 g de garbanzos cocidos (escurridos)

160 g de atún en conserva (bien escurrido)

80 g de queso feta

120 g de tomates cherry

50 g de aceitunas negras de Kalamata

Para los garbanzos al horno:

Pimentón al gusto

Un buen chorro de aceite de oliva Aceites Abril

Para el aliño:

4–5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Aceites Abril

1 cucharada de mostaza de Dijon

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Elaboración

Coloca los garbanzos cocidos y bien escurridos en una fuente de horno. Añade pimentón al gusto y un buen chorro de aceite de oliva, mezcla y hornéalos a 200 °C durante 15–20 minutos hasta que estén dorados y crujientes. Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las indicaciones del fabricante. Escúrrela cuando esté al dente y resérvala. Lava el calabacín, córtalo en medias lunas y saltéalo en una sartén con aceite de oliva hasta que esté dorado y tierno. En un bol amplio, mezcla la pasta aún templada con el calabacín, el atún desmigado, los tomates cherry cortados por la mitad y las aceitunas negras. Añade los garbanzos recién salidos del horno para mantener el contraste de temperaturas y texturas. Prepara el aliño en un bote con tapa: incorpora el aceite de oliva virgen extra, la mostaza de Dijon, la miel, el orégano y la sal. Agita bien hasta que emulsione. Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla con suavidad para integrar todos los ingredientes. Sirve en una fuente y termina con el queso feta desmigado por encima justo antes de llevar a la mesa.

El resultado es un plato versátil y apetecible que encaja en cualquier momento: desde una comida rápida entre semana hasta una opción perfecta para compartir. Una receta que demuestra que lo sencillo, cuando está bien pensado, puede ser realmente especial.