Estos son los quince mejores restaurantes de Galicia, según la guía Macarfi

La Guía Macarfi incluye este año restaurantes de toda Galicia, y en la selección de la comunidad hay un total de 231 repartidos a lo ancho y largo de la geografía gallega. Están los grandes clásicos, desde los que llevan toda la vida hasta las nuevas aperturas que han causado sensación, y también los restaurantes con estrella Michelin.

La llegada a Galicia de esta guía hace unos días protagonizó una presentación en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, en la que se explicó cómo funciona. Esta guía fue creada hace diez años por el jubilado catalán Manuel Carrera Fisas, que usa el acrónimo de su nombre (Ma-Car-Fi) para bautizarla.

El apretado ránking de los mejores de Galicia

La guía valora los restaurantes por tres factores: comida, decoración y servicio, pero la puntuación de comida es la que se usa para crear el ránking. Solamente seis restaurantes de Galicia están por encima del 9, es decir, sacan sobresaliente, y todos tienen al menos una estrella Michelin.

El más valorado es el Culler de Pau en O Grove, con un 9,4 y dos estrellas Michelin, y le sigue de cerca el Retiro da Costiña de Santa Comba, con más de 80 años historias y también dos distinciones Michelin.

Este ránking de los quince mejores de Galicia según la guía Macarfi incluye un poco de todo: desde restaurantes urbanos como Casa Marcelo (Santiago), Terreo (A Coruña) o Maruja Limón (Vigo), hasta otros en lugares de veraneo como Pepe Vieira o Loxe Mareiro, pasando por sitios menos conocidos como Marmurio do Río, en Allariz.

Culler de Pau (O Grove): 9,4 Retiro da Costiña (Santa Comba): 9,2 O'Pazo (Padrón): 9,1 Pepe Vieira (Raxó, Poio): 9,1 As Garzas (Malpica): 9,1 Nova Restaurante (Ourense): 9 Marmurio do Río (Allariz): 8,9 Casa Marcelo (Santiago de Compostela): 8,8 Terra (Fisterra): 8,8 Terreo Cocina Casual (A Coruña): 8,7 Maruja Limón (Vigo) 8,7 Ceibe (Ourense): 8,6 Casa Solla (Poio): 8,6 Simpar (Santiago de Compostela): 8,6 Loxe Mareiro (Carril): 8,6

A partir de este 2026, cada año la guía incluirá los mejores restaurantes de Galicia, con nuevos añadidos para generar una selección lo más completa posible de lo mejor de la gastronomía gallega.