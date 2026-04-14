Estos son los quesos gallegos premiados como los Mejores de España este 2026

Ayer se celebró la final de la 16ª edición de GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026. Galicia partía con quince nominaciones repartidas entre las veinte categorías del certamen, además de contar con otras tres candidaturas a los Gold ICEX de los Cheese From Spain Awards.

La gran mayoría de los quesos gallegos finalistas en los GourmetQuesos 2026 obtuvieron algún reconocimiento -oro, plata o bronce-, lo que pone de manifiesto la excelente calidad de los productos lácteos de la región y su destacada posición entre los mejores de España.

Los mejores quesos gallegos de 2026

Galicia ha vuelto a demostrar su gran destreza a la hora de elaborar quesos en la 16ª edición de GourmetQuesos, el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026, con un palmarés que confirma la gran calidad de este sector en la comunidad.

En total, los productores gallegos lograron dos medallas de oro, cuatro de plata, cuatro de bronce y dos reconocimientos Gold ICEX.

Los oros llegaron en las categorías de quesos azules y ahumados, mientras que las platas se repartieron entre vaca joven (leche cruda/pasteurizada), vaca curado (leche cruda), vaca curado (leche pasteurizada) y mezcla semicurado.

Por su parte, los bronces se obtuvieron en vaca joven (leche cruda/pasteurizada), vaca curado (leche pasteurizada), pasta blanda de corteza enmohecida y oveja semicurado (leche pasteurizada).

A estos se suman dos premios Gold ICEX en las categorías de Vaca joven y Azules, dentro de los Cheese From Spain Awards, una iniciativa destinada a impulsar la proyección internacional de los quesos españoles. En esta edición 18 de los 129 quesos presentados pasaron a la final, tres de ellos gallegos, y dos lograron situarse entre los ganadores.

Con estos resultados, Galicia se consolida como una de las grandes referencias queseras del país. Esta es la lista completa de premiados:

Vaca joven leche cruda/pasteurizada

Plata: Prestes DOP Tetilla, Queixería Prestes. Vilalba, Lugo

Bronce: Eume DOP Tetilla, Queserías del Eume. As Pontes, A Coruña

Gold ICEX: Prestes DOP Tetilla, Queixería Prestes. Vilalba, Lugo

Vaca curado leche cruda

Plata: Mourelo, Quintián. Friolfe-O Páramo, Lugo

Vaca curado leche pasteurizada

Plata: Doña Cobiña curado, Cobideza. Agolada, Pontevedra

Bronce: Palo Santo do Camiño 200 días, Central Lechera Gallega. Cuntis, Pontevedra

Mezcla semicurado

Plata: Palo Santo do Camiño Selección, Central Lechera Gallega. Cuntis, Pontevedra

Pasta blanda: corteza enmohecida

Bronce: Trisquell, Quesos Feijoo. Celanova, Ourense

Oveja semicurado leche pasteurizada

Bronce: 1949 Oveja, Quesos Feijoo. Celanova, Ourense

Azules (enmohecido interno)

Oro: Savel, Airas Moniz. Chantada, Lugo

Gold ICEX: Savel, Airas Moniz. Chantada, Lugo

Ahumados