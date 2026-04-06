Galicia tendrá doble representación en la final nacional de Desafío XChef de Cervezas 1906

La gastronomía gallega contará con un protagonismo destacado en la final nacional de Desafío XChef de Cervezas 1906, que se celebrará el próximo 14 de abril en el marco del Salón Gourmets.

Dos chefs de la provincia de A Coruña, Miguel Vázquez y Andrés Torreiro, han logrado clasificarse entre los seis finalistas del certamen.

Miguel Vázquez, del Atípico Restaurante, y Andrés Torreiro, de D’Obra, competirán con propuestas que ponen en valor una cocina creativa, consciente y comprometida con la sostenibilidad, uno de los ejes centrales del concurso.

En esta sexta edición han participado 126 establecimientos de toda España, con más de 7.000 votos del público, que han contribuido a seleccionar a los finalistas.

El certamen se consolida así como una plataforma que reconoce no solo la creatividad culinaria, sino también el compromiso con prácticas responsables como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios o la economía circular.

Dos propuestas

En representación de A Coruña, Miguel Vázquez presentará Vigilia desde 1906, una reinterpretación contemporánea del tradicional potaje de vigilia.

Su propuesta combina técnica y memoria gastronómica, con elaboraciones como puré de garbanzo, brandada de bacalao y un pilpil emulsionado con cerveza.

"Para mí no es solo una tapa, es una forma de demostrar que la cocina tradicional sigue teniendo recorrido", destaca el chef.

Por su parte, Andrés Torreiro defenderá Puerro asado con holandesa de koji y majada de sardina ahumada y avellana, una receta que reivindica el producto local y la identidad gallega, integrando ingredientes representativos de la tierra y la costa.

El chef subraya que buscaban "recoger un poco de Galicia en todo lo que hicimos".

La final se celebrará en directo en el Auditorio Gourmets, donde los participantes elaborarán sus platos ante un jurado de expertos, entre los que figura el chef Luis Veira. El ganador obtendrá un plan de promoción exclusivo impulsado por Corporación Hijos de Rivera, una de las compañías de referencia en el sector.

La empresa gallega, con más de 120 años de historia, ha consolidado su presencia internacional en más de 75 países y mantiene su apuesta por un modelo de crecimiento basado en el impacto social y medioambiental, reforzado tras su incorporación al movimiento B Corp en 2024.