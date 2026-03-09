El pueblo de Galicia donde comer genial y poca gente conoce: "Esperamos poder volver algún día"

Si de algo podemos presumir los gallegos es de la increíble gastronomía y de los paisajes verdes que caracterizan esta tierra, aspectos que enamoran a todos aquellos que deciden descubrir sus diferentes pueblos y aldeas. Por lo general, los turistas suelen optar por las zonas más concurridas o populares, pero también existen rincones menos conocidos que sorprenden por su belleza.

Uno de ellos es la parroquia de Mens, en Malpica de Bergantiños (A Coruña), un lugar que combina naturaleza, historia y tradición. Se trata de uno de esos sitios tranquilos de la Costa da Morte que, a pesar de su encanto, todavía pasan desapercibidos para muchos gallegos e incluso para algunos gallegos.

Cómo es la parroquia de Mens

La parroquia de Mens, llamada oficialmente Santiago de Mens, pertenece al municipio de Malpica de Bergantiños. Situada a 12 minutos en coche del centro de la localidad, es uno de esos lugares tranquilos de Costa da Morte que sorprenden por su patrimonio, su paisaje y la cantidad de rincones que esconde.

Aunque no es tan conocido como otros destinos de la zona, pasear por sus calles y descubrir su historia es una experiencia muy especial si eres de las personas que quieren conocer lugares auténticos.

Torres de Mens Concello de Malpica

Uno de los puntos más emblemáticos de la parroquia son las Torres de Mens, una fortaleza del siglo XV que refleja la importancia histórica de este territorio dentro de la comarca de Bergantiños. El conjunto está rodeado por un recinto amurallado y está formado por la vivienda principal y tres torres de planta cuadrada. Una de ellas conserva en su parte superior un llamativo balcón de madera apoyado sobre ménsulas de piedra.

Estas torres pertenecieron en su día a los condes de Altamira y fueron destruidas en 1467 durante la Revuelta Irmandiña. Años más tarde, en 1998, el propietario Agustín Ordóñez impulsó su rehabilitación, un trabajo que fue reconocido con el prestigioso premio Europa Nostra en 1993 por su cuidada restauración.

Aunque actualmente son de propiedad privada y no se pueden visitar por dentro, por lo que tan solo pueden apreciarse desde fuera. Están catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC).

Muy cerca se encuentra otro de los grandes tesoros de Mens: la iglesia de Santiago, un templo con origen en el siglo XII declarado Conjunto Histórico Artístico.

Iglesia de Santiago de Mens Concello de Malpica

El edificio muestra distintas etapas de construcción: "De la primera, prerrománica, se conservan las tres naves. De la época románica se mantienen los ábsides y, de la última fase, de estilo barroco, es la remodelación de la fachada principal", indican desde el concello de Malpica.

En el interior se pueden ver capiteles decorados, antiguas pinturas y una imagen de Santiago peregrino tallada en madera, además de una antigua ara precristiana situada en el altar del ábside sur.

La gastronomía en Mens y sus alrededores

La gastronomía en Mens y en sus alrededores destaca por ser una cocina tradicional basada en productos frescos y de gran calidad, vinculada al mar y a la tierra de la Costa da Morte. Aunque en la propia parroquia no hay una gran cantidad de restaurantes para elegir, sí existen algunos bares donde hacer una parada y disfrutar.

Uno de los más conocidos es el bar As Torres, un lugar perfecto para empezar el día con un buen desayuno o tomar un aperitivo a la hora de comer, siempre acompañado de un trato cercano por parte del personal.

Las opiniones de quienes lo visitan reflejan ese ambiente: "Hoy desayunamos dos cafés y unas tostadas estaba todo buenísimo la señora encantadora", comenta Ana Gallegos en su reseña con cinco estrellas.

Algo que también destaca Virgilio, que asegura que es "un bar inmejorable para tomar un café por la mañana o un aperitivo a mediodía. El personal que lo atiende lo hace con la mayor amabilidad y con una profesionalidad que está muy por encima de la media".

A unos 10 minutos en coche de Mens tienes otras opciones maravillosas, como el restaurante Material o Casa Antonio, ambos con opiniones que reflejan la gran calidad de su servicio y platos. De este último, Bárbara comenta que es un "sitio inmejorable, trato excelente y comida de lujo. Comimos a reventar y la verdad nada caro para las cantidades y el producto que ofrecen. Esperamos poder volver algún día porque fue maravilloso".