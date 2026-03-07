Así puedes preparar unos jugosos champiñones rellenos de grelos y requesón

Una receta sencilla en la que Tatiana, de Ruido en la Cocina, apuesta por los productos de Aceites Abril para realzar cada matiz de sabor y lograr un acabado dorado y ligero

Los champiñones rellenos son una de esas elaboraciones versátiles que funcionan tanto como entrante en una comida especial como en una cena informal. En esta versión, el protagonismo es para los grelos y el requesón, que aportan cremosidad y un sabor suave con carácter vegetal, perfectamente equilibrado.

La clave de la receta está en dos pasos fundamentales: una primera cocción que permite que el champiñón concentre su sabor y un relleno bien trabajado, jugoso pero sin exceso de humedad. Además, el uso de aceite de oliva virgen extra picual Abril para el sofrito y aceite en spray Abril para el horneado inicial ayuda a controlar la grasa sin renunciar al sabor.

Ingredientes

6–8 champiñones grandes (bien grandes)

80 g de grelos cocidos y muy bien escurridos (peso escurrido)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra picual (Abril)

Aceite en spray (Abril)

2 cucharadas de requesón (o queso crema)

5 cucharadas de tomate frito

Queso rallado al gusto (para gratinar)

Sal

Pimienta negra

Elaboración paso a paso

Limpia y vacía los champiñones

Limpia los champiñones con una servilleta o papel de cocina para retirar posibles restos de tierra. No los laves bajo el grifo para evitar que absorban agua. Retira el tallo y vacía ligeramente el interior con ayuda de una cucharilla. Reserva los tallos. Realiza la primera cocción

Unta los champiñones con aceite en spray (Abril), asegurándote de cubrir bien todas sus superficies. Colócalos en la bandeja del horno o en la cesta de la freidora de aire y hornéalos a 180 ºC durante 15 minutos.

Este paso permite que se deshidraten ligeramente y concentren su sabor. Al sacarlos, retira el agua que hayan soltado en su interior. Prepara el sofrito base

Pica muy finamente la cebolla, los ajos y los tallos reservados. En una sartén con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra picual (Abril), sofríe primero el ajo y después añade la cebolla y los tallos. Cocina a fuego medio hasta que estén bien pochados y tiernos. Incorpora los grelos y el requesón

Añade los grelos previamente picados y muy bien escurridos. Cocina unos minutos más para integrar sabores y eliminar el exceso de humedad. Incorpora el requesón (o queso crema), sal y pimienta negra al gusto. Mezcla hasta conseguir un relleno jugoso y homogéneo. Monta y gratina

Extiende una base de tomate frito en una fuente apta para horno. Rellena los champiñones con la mezcla de grelos y colócalos sobre el tomate. Cubre con queso rallado al gusto y hornea a 200 ºC durante unos 10 minutos, hasta que el queso esté fundido y dorado. Vigila el gratinado para que no se queme.

El contraste entre la suavidad del champiñón asado, la intensidad vegetal de los grelos y la cremosidad del requesón convierte esta receta en una opción equilibrada y llena de matices. El gratinado final aporta ese toque irresistible que hace que desaparezcan de la mesa en cuestión de minutos.

Una propuesta fácil, sabrosa y perfecta para demostrar que, con buenos ingredientes como los de Aceites Abril y una elaboración cuidada, los platos más sencillos pueden convertirse en los más especiales.