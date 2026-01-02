El mejor vino tinto de Galicia se elabora en el corazón de la Ribeira Sacra y cuesta menos de 10 euros

Galicia es una región reconocida por la excelente calidad de sus vinos. La combinación del clima atlántico, la diversidad de sus suelos y el uso de variedades de uva autóctonas da lugar a una sólida tradición vitivinícola. El resultado es una amplia variedad de vinos blancos y tintos, de gran sabor y perfectos para maridar con la gastronomía local.

La revista 'Viajar' ha elaborado una selección del mejor vino de cada provincia gallega. En A Coruña, el elegido ha sido el Albariño Gundián; en Ourense, Eduardo Peña; y en Pontevedra, Paco & Lola Prime. En el caso de la provincia de Lugo, el vino seleccionado ha sido Prómine, de Bodegas Petrón, que ha recibido este prestigioso reconocimiento.

Vino Prómine, variedad de Mencía

El vino Prómine, elaborado por Adegas Petrón, es una expresión fiel del carácter de la D.O. Ribeira Sacra, concretamente de la prestigiosa subzona de Amandi. Procede de viñedos propios cultivados en bancales, una viticultura que aporta identidad y personalidad a este vino elaborado al 100% con uva Mencía de la cosecha 2019.

En la fase visual, se presenta limpio y brillante, con una capa alta y un atractivo color rojo cereza intenso. En nariz, muestra una fase olfativa de notable intensidad, compleja y refinada, donde destacan aromas de frutas rojas como la ciruela, mora y frambuesa, armonizados con delicadas notas florales que aportan frescura y elegancia.

En boca, Prómine ofrece una fase gustativa equilibrada y bien estructurada, con taninos nobles, una acidez bien integrada y una persistencia prolongada.

Su graduación alcohólica del 13,6% vol. está perfectamente compensada. Es un tinto con personalidad, ideal para acompañar carnes, platos tradicionales gallegos y quesos curados, reflejando con autenticidad el alma de la Ribeira Sacra.

Respecto al precio, en Bodegas Petrón se vende por 9 euros la unidad. Si prefieres optar por una caja de 3 unidades, el precio asciende a 26 euros y, en caso de decantarte por la caja de 6 unidades, el importe es de 50 euros.

Bodegas Petrón

Bodegas Petrón, fundada en 2005, se ubica en Doade, parroquia de Sober (Lugo), en el corazón de la Ribeira Sacra. Cuenta con viñedos propios en las riberas del río Sil, donde destacan antiguas cepas de Mencía que aportan uvas de gran calidad.

Sus vinos elaborados en una bodega de arquitectura moderna, pertenecen a la Denominación de Origen Ribeira Sacra y están catalogados como vinos Amandi.