Pablo Suárez, cocinero: "Para que las almejas suelten la arena, añade 35 gramos de sal por cada litro de agua fría"

0 votos

Comensales: 2-3

Las almejas son uno de los mariscos más preciados en Galicia. No importa la forma en la que se cocinen -a la marinera, en salsa picante, en salsa verde o cualquier otra-, porque un plato de almejas bien hecho es una exquisitez capaz de sorprender a los paladares más exigentes. Sin embargo, a veces resulta complicado quitarles toda la arena, y hoy te contamos cómo hacerlo de la mano del cocinero gallego Pablo Suárez.

Pablo Suárez es un cocinero natural de Chantada (Lugo) con gran presencia en redes sociales. A través de @poesiadefogon publica un sinfín de recetas con las que ha llamado la atención de sus miles de seguidores. Una de las más recientes ha sido unas deliciosas almejas en salsa verde, en la que explica el paso a paso y los ingredientes óptimos para unas 2-3 personas.

Almejas en salsa verde

El cocinero nos ha deleitado con una estupenda receta de almejas en salsa verde. En primer lugar, lo más importante si no quieres que un plato delicioso acabe siendo terrible, es quitarles la arena a las almejas. "Empezamos colocando las almejas en agua con sal y mantenemos 1 hora para que se purguen y suelten su arena", indica Suárez.

En cuanto a las cantidades, afirma lo siguiente: "Lo ideal son 35 gramos de sal por cada litro de agua fría, imitando el agua del mar". Después de esto se deben colar y lavar bien bajo el grifo para eliminar por completo la arena.

Por otro lado, "picamos finamente el ajo y la cebolla y rehogamos en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva", continúa explicando Pablo mientras ofrece imágenes del proceso a seguir. Es importante hacerlo a fuego medio para evitar que los ingredientes se quemen y dejen un mal sabor al conjunto del plato.

"Cuando cambien de color y estén bien pochadas, incorporamos la harina". Esta mezcla debe cocinarse durante un par de minutos, revolviendo continuamente para que la harina se tueste de la forma correcta. Una vez hecho esto, toca verter el vino blanco e incorporar las almejas.

A la cazuela también se le incorpora un buen puñado de perejil picado. Tapamos la olla y dejamos que se abran las almejas, lo que suele tardar entre 2 y 4 minutos. Durante este tiempo, el aroma se mezcla y la salsa adquiere todo el sabor del mar.

Como punto añadido, si consideras que la salsa ha quedado demasiado espesa, puedes agregar un poco de agua para aligerarla y conseguir la textura deseada.