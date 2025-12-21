Miles de personas celebran en Vilalba (Lugo) la Feria del Capón y agotan las existencias, "pese al frío"

Más de mil personas han celebrado este domingo en Vilalba (Lugo) la Feria del Capón, un evento con casi dos siglos de historia que congregó un año más a locales y visitantes. "A pesar del frío fue todo un éxito, terminaron con las existencias", ha celebrado la alcaldesa, Marta Rouco.

Según ha expresado la mandataria local a Europa Press, no hay cifras oficiales de asistencia, pero mínimo pasaron dos mil o tres mil personas por la feria. "Se vendieron casi todos los capones y en la degustación gratuita se agotaron las existencias", señala.

"Todo un éxito" a pesar de que hacía "bastante frío", ha expresado la alcaldesa, quien ha indicado que por la tarde ha empezado a nevar en la localidad lucense.

En este contexto, el propio Ayuntamiento ha explicado a través de sus redes sociales que en esta edición la feria ha contado con 30 criadores censados "garantizando así la presencia de producto". Asimismo, se ha celebrado la degustación gratuita y la actuación de la minibanda de Vilalba.

Durante la jornada, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria de la Consellería do Medio Rural, Martín Alemparte, ha destacado los "avances registrados para la progresiva consolidación de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP)" que ampara este producto, con tres operadores ya certificados.

Asimismo, ha remarcado la "amplia tradición" de esta feria, su vinculación con la Navidad en Galicia y su "importancia como dinamizadora económica y social del entorno".

Por su parte, la diputada del BNG en el Parlamento Gallego, Montse Valcárcel, ha ensalzado el papel de la feria al ser "clave para fomentar el consumo de proximidad y contribuir a un sistema más sotenible y generar más dinamismo económico en el propio territorio".

"Esta feria es una celebración de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestro rural y nuestra dedicación a la tierra, algo que sería inviable sin la implicación de los criadores", ha enfatizado.