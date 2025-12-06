El restaurante de un pueblo de 9 habitantes con la mejor cocina a la brasa: "De 10. Chuletón espectacular"

Una de las mejores cosas que tiene Galicia es su gastronomía. Más allá de su amplia (y exquisita) selección de pescados y mariscos, productos como la ternera gallega cuentan también con un público muy fiel.

Galicia cuenta con infinidad de restaurantes de gran calidad donde degustar algunas de sus joyas gastronómicas. En los alrededores de A Coruña, por ejemplo, hay un establecimiento que destaca por su exquisita cocina tradicional y sus platos a la brasa.

Cocina a la brasa y la mejor ternera gallega

Para los foodies o, lo que viene a ser lo mismo, amantes de la gastronomía, hay un establecimiento hostelero que llama la atención por sus platos influenciados por ingredientes locales y tradiciones culinarias. Hablamos de Brasa de Beche.

Brasa de Beche es un restaurante ubicado en el lugar homónimo, en Abegondo, cerca de A Coruña. Se trata de un establecimiento que apuesta por productos frescos y de primera calidad, donde las carnes gallegas ocupan un lugar destacado en la carta.

Su cocina se basa en la tradición y pone en valor los productos de la zona: "Inspirado por los beneficios de la dieta Atlántica, la brasa y el increíble trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y artesanos locales, nuestra historia comparte el viaje de nuestra comida, desde el suelo hasta la mesa", afirman en su página web.

Desde volandeiras a la brasa con salsa de alga codium hasta steak tartar de chuletón, patata y brotes tiernos, la carta de Brasa de Beche también incluye otras delicias como picaña de ternera suprema Rubia Gallega, bacalao a baja temperatura y chuletón de ternera suprema Rubia Gallega.

La mayoría de las reseñas son positivas y destacan la calidad del producto y la atención del personal: "La comida muy rica, con producto de calidad y muy bien tratado. Ese día había chuletón de lomo alto de vaca y estaba espectacular. Servicio de 10", señala Irene.

Por su parte, Romy asegura que se pusieron las botas comiendo: "El lugar es de ensueño, ambiente agradable. El servicio espectacular y la comida... una delicia".

La ubicación del restaurante es otro aspecto a destacar. Brasa de Beche se encuentra a pocos metros del área recreativa del embalse de Beche, un entorno ideal para el ocio que cuenta con mesas, parrillas, bancos, un parque infantil y una amplia zona verde.

Llegar a Brasa de Beche es muy sencillo. Desde A Coruña, la ruta más rápida es por la A-6 o la A-9. Las coordenadas GPS son: 43.2781942,-8.4968723,11.