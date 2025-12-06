Un clásico que nunca falla: Receta del redondo de ternera perfecto para compartir

El sabor más auténtico del otoño llega a la mesa de la mano de Tatiana, creadora de Ruido en la Cocina, que vuelve a demostrar cómo el Aceite de Oliva Virgen Extra de Aceites Abril puede transformar cualquier plato

Con la llegada del frío, las cocinas gallegas recuperan esos platos que reconfortan y llenan la casa de aromas inolvidables. Esta vez, lo hacen con un protagonista muy especial: el Aceite de Oliva Virgen Extra de Aceites Abril, ingrediente clave en la propuesta que Tatiana, de Ruido en la Cocina, ha preparado para esta temporada. Su receta de redondo de ternera guisado combina tradición con un toque contemporáneo, demostrando cómo un buen AOVE puede potenciar la profundidad del guiso desde el primer paso.

El resultado es un asado jugoso, aromático y perfecto para compartir en reuniones familiares, menús festivos o esos domingos en los que apetece cocinar sin prisa. Gracias al AOVE de Aceites Abril, cada fase de la elaboración - desde el marcado de la carne hasta el sofrito - se impregna de un sabor más intenso y equilibrado.

Un plato de siempre con un toque inesperado

La base es la de toda la vida: un buen redondo de ternera de calidad, verduras, vino y paciencia. Pero pequeños gestos culinarios —como marcar bien la carne o añadir setas para enriquecer el fondo— transforman un guiso tradicional en un plato digno de ocasión especial.

Para 6 personas, estos son los ingredientes necesarios:

1 redondo de ternera de 1,8–2 kg

2 zanahorias

1 puerro

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

1 ramita de apio

200 g de setas

1 cucharada de concentrado de tomate

1 cucharada de miso rojo (opcional; sustituible por 40 ml de salsa de soja)

150–200 ml de vino tinto

450 ml de caldo de pollo

1 ramita de romero

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación: técnica sencilla, sabor inolvidable

1. Preparar y dorar la carne, el primer gran secreto

El redondo se brida para que mantenga la forma perfecta durante la cocción. Si el carnicero no lo ha hecho, basta con una redecilla de cocina.

Tras salpimentarlo y untarlo con un poco de aceite, se dora en una olla amplia por todos sus lados hasta lograr ese tono tostado que garantiza una salsa más sabrosa. Es un paso lento, pero imprescindible. Después, se retira y se reserva.

2. Una base de verduras que lo cambia todo

En la misma olla se incorporan cebolla, puerro, ajo, zanahorias y apio, todos en trozos irregulares. Se rehogan con calma hasta que estén blandos y empiecen a caramelizar. Luego se añaden las setas, que se integran rápidamente al sofrito tras soltar su agua.

Base de verduras. Cedida

3. El toque umami y el inicio del guiso

Con las verduras listas, se incorpora el concentrado de tomate y el miso rojo (o soja). Esa mezcla potencia el sabor y aporta profundidad al guiso.

Se vierte el vino tinto y se deja hervir unos minutos para evaporar el alcohol. Después, el caldo de pollo. Con el líquido burbujeando, vuelve a la olla el redondo, que se acomoda entre las verduras junto a una ramita de romero.

4. Tiempo, fuego suave y paciencia

La olla se tapa y el guiso cocina 1 hora y 20 minutos a fuego medio. Es importante vigilarlo de vez en cuando para comprobar que el líquido no reduce en exceso.

Una vez terminado, el redondo se retira con cuidado y se deja templar lo justo para poder cortarlo sin que se deshaga. Mientras tanto, la salsa se tritura hasta obtener una textura fina, brillante y sedosa.

5. Presentación: estética sencilla, sabor que habla por sí solo

En una fuente bonita, la carne se sirve fileteada y napada con la salsa caliente. Unas hojitas de romero fresco coronan el plato y le dan ese aroma que invita a la primera cucharada.

La guarnición perfecta: puré de patata casero o patatas al horno, que absorben la salsa y redondean - nunca mejor dicho - la experiencia.

Elaboración de la receta. Cedida

Un guiso para celebrar (o para celebrar sin motivo)

Este redondo de ternera es uno de esos platos que recuerdan por qué los guisos tradicionales nunca pasan de moda. La receta combina técnica sencilla, toques modernos y un sabor que triunfa siempre, sobre todo cuando se utilizan productos de calidad como el Aceite de Oliva Virgen Extra de Aceites Abril.

Ideal para una comida familiar, para un menú festivo o para preparar con antelación y disfrutar sin prisas. Porque, como demuestra este plato, hay sabores que nunca fallan. Y este es uno de ellos.