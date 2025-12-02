La Taquería Niño Rey cumple 3 años ofreciendo el sabor callejero más auténtico de México en A Coruña

Uno de los restaurantes mexicanos más reconocidos de la ciudad celebra su tercer aniversario honrando el verdadero espíritu del taco con una oferta de "Hora Loca de Tacos" desde este martes y hasta el viernes

Hace 3 años, Giovanni Ramos y Marianny Montes encendieron una pequeña flama con un sueño: no solo servir comida, sino destilar la esencia del anhelo mexicano en cada taco. En Niño Rey, más que un menú; son un diálogo culinario con la historia de México.

Cada bocado es un viaje sin visa a un puesto en Coyoacán o a una banqueta en la Roma.

En su cocina, el secreto está en la lumbre de la plancha, en el cuchillo que no para de picar cilantro y cebolla, en la salsa que te hace sudar la gota gorda y en el amor con el que preparan cada taco.

"Me encanta y disfruto pensar en que cada comensal, al probar nuestros tacos se sientan literalmente como en las calles de México" Marianny Montes Co - propietaria y Brand Manager

Han crecido, pero su esencia sigue siendo de barrio. Mantienen la honestidad brutal del sabor callejero: rápido, intenso y sin pretensiones. Porque saben que las mejores historias no se cuentan en mesas de mármol, sino entre mordida y mordida, con los dedos un poco grasosos y con una sonrisa en la cara.

Esta semana celebran su travesía, pero sobre todo, celebran a cada persona que les acompaña en esta aventura, pues son los cronistas de su historia de sabor.

"Cada elaboración va cargada de muchos recuerdos, de mi familia, de mi hogar; y me da gusto compartirla con nuestro equipo y con nuestros clientes" Giovanni Ramos. Co - Propietario y Chef principal

Y para celebrarlo, proponen una fiesta con su "Hora Loca de Tacos", una oferta especial de tacos 2x1 que se aplica a sus recetas callejeras más populares: Al Pastor, Carnitas y Cochinita Pibil desde este martes 2 de diciembre hasta el viernes 5 de diciembre 2025; en los horarios de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 21:00 horas. ¡Agarren un taco, tomen una bebida y brindemos por los tres años de Niño Rey!



