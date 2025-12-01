Estos son los ganadores de los I Premios da Cociña Galega

La primera edición de los Premios da Cociña Galega, impulsada por la Asociación Amigos de la Cocina Gallega, dio a conocer este lunes a los restaurantes premiados en las diversas categorías. La gala, celebrada en el Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, puso en valor a tradición y el patrimonio culinario de Galicia, homenajeando a los profesionales y establecimientos que mantienen viva la identidad gastronómica de la comunidad.

Los premios están financiados por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo y cuentan con el apoyo del Paisaxe que Sabe de la Deputación da Coruña y del Ayuntamiento de Santiago, así como con Cervezas 1906 (Hijos de Rivera) como patrocinador oro; Cash Record, Martín Códax y Bico de Xeado como patrocinadores plata; y Ternera Gallega, Palo Santo y Vinagres do Ribeiro como patrocinadores bronce.

El objetivo de estos galardones, que se entregan con figuras de Sargadelos, es reconocer a la cocina auténtica, la de las casas de comidas, tabernas y restaurantes que conservan el espíritu y el sabor de siempre. Bajo el lema "Celebremos nuestra cultura gastronómica", los Premios da Cociña Galega tienen un carácter singular: son otorgados por gallegos y gallegas profesionales de la propia tierra.

La gala contó con la presencia de Xosé Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña; y Miriam Louzao, concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

"Una cocina única y diferente"

"Celebramos que nuestra cocina es única y diferente. Tenemos que ser nosotros, los gallegos, los primeros en convencernos de que eso es así. Estos premios no pertenecen a Amigos da Cociña Galega, son de todos los que formáis parte de la gastronomía gallega. Y esto solo es la primera piedra de un proyecto que debe crecer e integrarnos a todos", señaló el director de Amigos da Cociña Galega, Xosé Luís Reza.

En esta misma línea, Javier Outomuro, presidente de Amigos da Cociña Galega, señaló que estos premios reivindican "la esencia, la materia prima excepcional, la verdad del producto y el sabor que cuenta historias". Los premiados de la primera edición de los galardones han sido:

Categoría de Polbo á Feira: Pulpeira de Melide (A Coruña)

Categoría de Mexilón: Nado (A Coruña)

Categoría de Berberecho: D’Berto (O Grove)

Categoría de Lacón con Grelos: La Molinera (Lalín)

Categoría de Cocido Galego: La Molinera (Lalín)

Categoría de Vieira: Nado (A Coruña)

Categoría de Merluza: Nito (Viveiro)

Categoría de Marisco: El Refugio (Oleiros)

Categoría de Cabrito: La Viuda (A Pobra de Trives

Categoría de Vacún Galego: España (Lugo)

Categoría de Galo de Curral: Don Dín (Vila de Cruces)

Categoría de Lamprea: Chef Rivera (Padrón)

Categoría de Caldeirada: Beiramar (O Grove)

Categoría de Lura: Surrey (A Coruña)

Categoría de Caldo Galego: La Molinera (Lalín)

Categoría de Callos á Galega: Culuca (A Coruña)

Categoría de Arroz de Marisco: Salitre (A Coruña)

Mellor Empanada: Salitre (A Coruña)

Mellor Pan: Aboamigalla (San Cristóbal de Cea)

Mellor Postre Casero: Nado (A Coruña)

Homenajes a la memoria e identidad de la cocina gallega

En la Gala de los Premios de la Cocina Gallega se le rindió homenaje a la esencia de la gastronomía de Galicia a través de tres reconocimientos especiales que pusieron en valor la tradición, la memoria culinaria y la identidad de los establecimientos y recetas más singulares. Así, se destacó el papel fundamental de las casas de comidas que conservan la autenticidad de los sabores de siempre, de los locales que se convirtieron en referentes históricos para generaciones de comensales y de las preparaciones tradicionales que firman parte del patrimonio gastronómico del país.

Reconocimiento Especial de Casas de comidas: La Viuda (A Pobra de Trives) . El Jurado tuvo a bien reconocer la labor que el Hostal La Viuda lleva desarrollando desde hace más de siete décadas en Trives , Ourense. Primero Asunción, después su hijo Ángel y ahora su nieto Anxo, que junto con María continúan fieles a la herencia familiar y la esa manera de entender la cocina que convierte la La Viuda en una auténtica referencia de las casas de comidas gallegas.

Reconocimiento Especial de Singulares de Galicia: El Refugio (Oleiros) . El Jurado de estos I Premios de la Cocina Gallega quiso destacar al Restaurante El Refugio , una auténtica institución con más de 45 años de historia, que hizo del producto fresco del mercado, de la cuidada elaboración de sus platos y de una bodega extraordinaria los pilares de un proyecto que ya forma parte de la memoria gastronómica del país. Por todo ello, El Refugio es declarado el primero —de muchos— Singulares de Galicia.

Reconocimiento especial de Platos Olvidados: Salmuera (Pontevedra) con la Maragota en Salazón . El Jurado de estos I Premios de la Cocina Gallega tuvo a bien reconocer la labor que la empresa Salmuera está haciendo para recuperar la salazón como una manera de conservar y de degustación tan común en la Galicia preindustrial , devolviendo a la actualidad un saber hacer esencial de nuestro patrimonio culinario.

Tradición e innovación, de la mano

La ceremonia estuvo presentada por Estibaliz Veiga y Rafa Durán y reivindicó el valor de la tradición como parte de la modernidad, destacando el papel de las recetas que atravesaron generaciones, de los productos locales y de las técnicas que hicieron de la cocina gallega un símbolo de calidad y reconocimiento dentro y fuera del país.

No obstante, aunque la tradición fue el eje central de los premios, también se dio visibilidad a la innovación que respeta la esencia del producto gallego y no rompe con la historia, sino que la continúa. Por eso, los organizadores hicieron un guiño al relieve generacional, poniendo en valor el papel de las nuevas generaciones de profesionales que recogen el testimonio de sus predecesores.

El jurado, por otro lado, estuvo formado cerca de 60 profesionales multidisciplinares del sector gastronómico, con representación de las cuatro provincias gallegas. En él participan críticos gastronómicos, periodistas especializados, docentes, representantes de escuelas de hostelería, enólogos, productores, consultores, responsables de entidades turísticas y divulgadores culinarios.

Apoyos y colaboraciones

Los Premios da Cociña Galega están organizados por la Asociación Amigos da Cociña Galega y financiados por la Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Turismo, además de contar con el apoyo de A Paisaxe que Sabe de la Deputación Provincial da Coruña y del Concello de Santiago.

Como patrocinadores principales, destacan Cervezas 1906 (Hijos de Rivera) como patrocinador oro; Cash Record, Martín Códax y Bico de Xeado como patrocinadores plata; y Ternera Gallega, Palo Santo y Vinagres do Ribeiro como patrocinadores bronce.

La iniciativa suma también el apoyo de numerosas entidades colaboradoras, entre las que están Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Turismo da Costa da Morte, Colectivo Gastronómico da Mariña, Cociñeiros Lugo, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Federación Galega de Turismo e Hostelería, Asociación de Empresarios Hosteleiros de Pontevedra, Asociación Galega de Sumilleres, Centro Superior de Hostelería de Galicia, Escuela de Hostelería e Turismo de Ourense, o CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, Galicia Calidade, INORDE, a Confederación Empresarial de Ourense (CEO), el Clúster Alimentario de Galicia y el Clúster Turismo de Galicia.