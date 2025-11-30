El restaurante de carretera donde comer hasta reventar: "Menú del día por 14 euros y platos abundantes de calidad"

La comida casera gallega es famosa en el mundo entero. Donde hay maña se nota, sobre todo cuando los ingredientes son frescos y de alta calidad, como sucede con los productos del mar y de la tierra en Galicia. En los restaurantes de carretera, un buen indicador de que se come de maravilla es ver muchos coches aparcados: allí, comes a reventar por buen precio.

Siempre que veas camiones y vehículos frente a un restaurante de carretera, no lo dudes, es ahí donde debes parar para descansar, estirar las piernas y llenar la barriga antes de seguir con el trayecto. En Galicia son muchos los establecimientos que destacan por la calidad de su comida, pero hoy queremos hablarte del restaurante Villacol, en Noceda (Lugo).

El restaurante de carretera de la N-VI

El restaurante Villacol, situado en Noceda, en la parroquia de As Nogais (Lugo), es uno de esos locales que se han ganado su prestigio gracias al boca a boca, especialmente entre los camioneros que recorren la N-VI entre As Nogais y Pedrafita do Cebreiro.

Ubicado estratégicamente en la A6, km 438, salida Doncos-Noceda, se ha convertido en un punto de parada casi obligatorio para quienes viajan entre Lugo y Ponferrada, así como para los vecinos de la comarca de Os Ancares. Su fama no es casual: aquí la comida es abundante, casera y a un precio difícil de encontrar en otros establecimientos de carretera.

Uno de los grandes atractivos del Villacol es su menú del día, que por 14 euros ofrece primero, segundo, postre, bebida y café, tal y como indica alguna de las reseñas más recientes del restaurante.

Entre sus platos estrella destacan el caldo gallego, perfecto para los días fríos, y su churrasco, el cual podría considerarse uno de los mejores de la zona. Además, tal y como informan en su Instagram, los martes, viernes, domingos y festivos ofrecen parrillada muy apreciada por vecinos y visitantes.

La imagen más habitual al llegar es la de un amplio aparcamiento repleto de camiones. Los profesionales de la carretera, exigentes por necesidad, no dudan en elegir este restaurante una y otra vez por su excelente relación calidad-precio, sus raciones superabundantes y un ambiente increíble.

El horario del Villacol es amplio y pensado para madrugadores: abre de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas, y los domingos de 08:00 a 18:00 horas. Únicamente cierra los sábados, el único día de descanso del equipo que trabaja para ofrecer la mejor comida casera a buen precio.

Por todo ello, cuenta con un Solete de la Guía Repsol. La popular revista dice que "en As Nogais lo llaman 'Casa Inés' y alaban sus parrilladas. Todo es digno de elogio en este templo del sabor gallego que, ya por la tercera generación, enamora a los viajeros de la A-6".

Las opiniones de Villacol

El restaurante Villacol tiene un total de 4,6 estrellas sobre 5 en Google, donde suma más de 2.300 opiniones de clientes satisfechos.

Fer Malamirada lo tiene claro: "Comida casera excelente y abundante. La atención del personal inmejorable; atentos siempre a cualquier detalle y a que no te quedes con hambre. Sin esperas ni agobios". Por su parte, Patricia alaba el precio: "Menú del día por 14€ con variedad de platos de primero y segundo que van disminuyendo conforme avanza la hora. Los platos son abundantes y de buena calidad".

Respecto al menú, hay muchas reseñas que hablan maravillas, como esta de Inés Pérez: "Un sitio maravilloso para comer en medio de la naturaleza, comida casera realmente buena. El menú 14€ por persona que incluye primero (fabada), segundo (churrasco y chuletas de cerdo), postre (tarta de piña al horno y tarta helada), bebida (agua/vino/gaseosa) y café", comenta.

También hay quienes hablan del servicio y del aparcamiento: "Muy buena parada para comer cerca de la A6 y N-VI. Mucho sitio para dejar el coche, camión, moto, etc. Lo mejor la disponibilidad, amabilidad y simpatía de los camareros, o al menos el que a mí me atendió, de 10", opinó Patri.