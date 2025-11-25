Estos son los 19 restaurantes de Galicia con Estrella Michelin en 2026: la lista completa

Ya es oficial: Galicia suma dos nuevos restaurantes con Estrella Michelin. La Gala Michelin, celebrada esta tarde en Málaga, ha premiado la excelencia de Miguel González y Vértigo, reconociendo su compromiso con la calidad, la creatividad y la innovación en la cocina.

Con estos nuevos reconocimientos, Galicia refuerza su posición como destino gastronómico de primer nivel. En total, nuestra región cuenta ya con 19 restaurantes con Estrella Michelin, distribuidos de la siguiente manera: 8 en A Coruña, 7 en Pontevedra, 1 en Lugo y 3 en Ourense.

Los 19 restaurantes de Galicia con Estrella Michelin en 2026

Buenas noticias para los amantes de la gastronomía gallega. Galicia incorpora dos nuevos restaurantes a la Guía Estrella Michelin tras el anuncio realizado en la Gala Estrella Michelin, celebrada este martes en el espacio Shorlin Andalucía, en Málaga, y a la que asistieron más de 700 invitados.

Pero, ¿dónde se encuentran los grandes referentes de la cocina gallega? En Quincemil y Treintayseis hemos preparado un listado con todos los restaurantes que presumirán este próximo 2025 de Estrella Michelin. En total son 19, tras la incorporación de Miguel González y Vértigo.

A Tafona (Santiago de Compostela)

Lucía Freitas. Guía Repsol

La propuesta de Lucía Freitas se basa en el producto gallego de la costa y la huerta, recuperando las cocinas de antaño a partir de la tradición, la materia prima local y la evolución de metodologías e investigación. Sus recetas se elaboran con ingredientes frescos adquiridos a diario en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela.

Es conocida por su combinación de cocina tradicional con toques modernos, siempre destacando su elección de lo autóctono. Un sueño hecho realidad desde 2009, actualizado en 2017 y reconocido con una Estrella Michelin en 2018 por la Guía Michelin.

Árbore da Veira (A Coruña)

Mesa en Árbore da Veira y sus vistas Árbore da Veira (Facebook)

Árbore da Veira ofrece, quizá una de las panorámicas más espectaculares de A Coruña. Situado en la cima del Monte de San Pedro, los chefs Luis Veira e Iria Espinosa crean platos difíciles de olvidar para todo aquel que los prueba.

Más allá de la comida exquisita, el restaurante ofrece una experiencia maravillosa donde los productos frescos y de temporada son los protagonistas. Los comensales pueden escoger entre 3 menús degustación: Semente (65 euros), Raíces (80 euros) y árbore (95 euros).

As Garzas (Malpica, A Coruña)

As Garzas As Garzas

As Garzas se desplazó hace más de 30 años de Santiago a Barizo, Costa da Morte, de la mano de Chita y Nando, y hoy sigue en manos de su hijo Caco y su esposa María, con una Estrella Michelin desde 2010.

Su cocina combina tradición y modernidad, con productos gallegos de primera calidad cocinados con respeto para realzar su sabor natural. Actualmente, Eva Fares en cocina y Xurxo Agrasar en la parte dulce y sumiller aportan frescura. Cuenta con 2 menús degustación: el menú carta-tradicional (72 euros) y el menú degustación (98 euros).

Casa Marcelo (Santiago de Compostela)

Casa Marcelo, en Santiago de Compostela

Casa Marcelo es la pura esencia de Marcelo Tejedor, quien desde 1999 convirtió este espacio en un referente de cocina abierta, honesta y sin barreras. Su propuesta, premiada con una Estrella Michelin, combina precisión, respeto por el producto y elegancia.

Aquí todo se cocina a la vista, creando una experiencia cerca y sorprendente. Sin duda, una invitación clara para rendirte a los sabores del local. Su actual menú Rosalía tiene un precio de 135 euros por persona.

Casa Solla (Poio, Pontevedra)

Casa Solla (Pontevedra) Restaurante Solla

Casa Solla ofrece una experiencia gastronómica que celebra la esencia gallega con producto fresco y técnica envidiable. Sus 2 menús degustación, Trasmallo (155 euros) y Piobardeira (172 euros), llevan al comensal por un recorrido cuidado y sorprendente por mariscos, pescados y sabores de temporada, todo acompañado de su magnífica bodega.

Además, su bar de vinos donde disfrutar de los más especiales, aporta un ambiente cálido y platos clásicos perfectos, como "salpicón de marisco, berberechos al vapor, empanadas del día, fabes con almejas, espárragos con mayonesa". Una visita ideal para quienes buscan emoción y sabor mientras disfrutan de una buena comida.

Ceibe (Ourense)

Ceibe, en Ourense Restaurante Ceibe

Ceibe abrió en 2020 y en tan solo tres años se hicieron con su primera Estrella Michelin. Situado próximo a la Catedral de Ourense, los chefs Lydia del Olmo y Xoxé Magalhaes son los profesionales de este proyecto. Se conocieron trabajando para Pepepe Solla, y ahora son pareja dentro y fuera de Ceibe.

Ceibe nace con el objetivo de crecer de forma natural y pausada, inspirado en las antiguas casas gallegas donde la cocina era el espacio fundamental. En sus 3 menús degustación: xeito (60 euros), enxebre (95 euros) y esmorga (150 euros) ofrecen productos de temporada de una calidad excepcional.

Culler de Pau (O Grove, Pontevedra)

Culler de Pau Restaurante Culler de Pau

Culler de Pau cuenta con 2 Estrellas Michelin, además de 1 Estrella Verde, que premia los proyectos sostenibles. Nació en 2009 en O Grove como proyecto personal de Javier Olleros y Amaranta Rodríguez, y hoy ya son casi 40 personas. Ofrecen 3 menús degustación: Descuberta (225 euros), Marexada (190 euros), Ronsel (170 euros).

Su cocina se construye alrededor del entorno,siendo la aldea de Reboredo parte de su inspiración. El contacto directo con la tierra y sus vegetales cambió su forma de entender la gastronomía, llevándoles a trabajar con productores y agricultores locales.

Eirado da Leña (Pontevedra)

Plato de Eirado da Leña Eirado da Leña

Eirado da Leña, situado en la plaza da Leña en pleno casco histórico de Pontevedra, es un imprescindible para saborear Galicia sin perderse nada de su autenticidad y su esencia. Bajo la dirección del chef Iñaki Bretal, el restaurante ofrece una cocina honesta que realza el producto local.

Ofrece 2 menús degustación: Curricán (166 euros) y Palangre (250 euros). Además, también dispone de una bodega centrada en excelentes vinos gallegos, que convierten el comedor en una parada obligatoria.

Maruja Limón (Vigo)

Maruja Limón Restaurante Maruja Limón

Maruja Limón reinterpreta la cocina gallega con una mirada fresca y divertida, mezclando sabores y texturas. Con la sensibilidad de Rafa Centeno y un trabajo muy ligado al producto local, cada plato combina tradición y creatividad.

El espacio, moderno y acogedor, permite vivir la cocina casi de cerca. Ofrece 2 menús degustación: Esencia Maruja (88 euros) y Maruja en estado puro (130 euros). Una parada esencial muy cerca del Náutico de Vigo.

Miguel González (Ourense)

El restaurante gallego que desaparece de la Guía Michelin 2025

Ubicado ahora frente al mercado de Ourense, el restaurante de Miguel González se define como "un jardín de sabores" en la que predomina una cocina "de recuerdos, de sensaciones y de técnica".

Partiendo de productos "de la huerta, la lonja y la ganadería", Miguel González apuesta por un estilo en el que improvisar y en el que cada día busca crear platos diferentes.

Nova (Ourense)

Propuesta gastronómica de Nova Restaurante Nova

Julio Sotomayor y Daniel Guzmán están al frente de Nova. "Ofrecemos lo que nos gusta llamar cocina de raíces", dicen en su página web. Así, la cocina de Nova refleja una base gastronómica heredada de los mayores, en la que cada ingrediente aporta sabor y personalidad.

Nova ofrece tres menús degustación que cambian en función del producto de temporada: Raíces, de 8 pases y un precio de 60 euros por comensal; Nova, de 10 pases y un precio de 75 euros; y Cima, de 13 pases y un precio de 100 euros. Todos los menús cuentan con opción de maridaje.

Asador O'Pazo (Padrón, A Coruña)

Paltos del Asador O'Pazo Asador O'Pazo (Facebook)

Viajamos de nuevo a la provincia de A Coruña para hablar de uno de los mejores restaurantes para amantes de la comida a la brasa y la cocina sin artificios: Asador O'Pazo. Este establecimiento, ubicado en Padrón, ofrece exquisitos platos tratados con mimo por la mano del chef Óscar Vidal.

La oferta gastronómica del Asador O'Pazo tiene como protagonistas el producto de calidad y la cocina lenta. El restaurante ofrece un menú degustación por 198 euros, así como una carta que incluye centollo, bogavante, berberecho, chuleta de rubia gallega y otras delicias propias de la cocina gallega.

Pepe Vieira (Poio, Pontevedra)

Restaurante Pepe Vieira en Raxó (Pontevedra) pepevieira.com

Con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde, Pepe Vieira procura trasladar a sus comensales a los orígenes de la cocina gallega, la que aquí definen como "la última cociña do mundo".

El chef Xosé T. Cannas se atreve con todo, explorando ingredientes foráneos para combinarlos con productos de la tierra en sus tres menús degustación: Romasanta (9 platos principales y precio de 255 euros por comensal), O señor de Andrade (6 platos y 200 euros) y A Santa Elección (3 platos y 170 euros).

Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña)

Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña). 2 estrellas.

Con el mismo número de Estrellas que Pepe Vieira, Retiro da Costiña ofrece una experiencia gastronómica única que se desarrolla en estancias únicas y con un producto de máxima calidad. Adaptado a diferentes tipos de paladares, su menú degustación promete una vivencia que va más allá del plato.

Silabario (Vigo)

Silabario, en Vigo Silabario (Facebook)

Silabario es un restaurante de alta cocina pero accesible a todos los paladares (y bolsillos). Entre los menús que ofrece se encuentra el denominado como 'Berbés', una propuesta "para los días laborables, para reconfortarnos con el producto del mercado y continuar con la actividad diaria".

El restaurante también ofrece tres menús adicionales de mayor precio: Tempo (90 euros), Raíces (125 euros) y Solaina (180 euros). Además, es posible comer a la carta, con una amplia variedad de pescados, mariscos y carnes.

Simpar (Santiago de Compostela)

La croqueta de Áxel Smyth en Simpar.

Simpar es un reconocido restaurante que destaca por su "cocina técnica", "creativa" y de "marcadas raíces gallegas". Entre sus platos estrella está Pichón de Mont Royal en su jugo con paté o Vieira de Cambados con pimientos de Herbón. No nos podemos olvidar de su croqueta de jamón, la mejor de España, caracterizada por su crujiente rebozado exterior y su cremoso interior.

Terra (Fisterra, A Coruña)

Terra Terra

El chef Brais Pichel busca en su cocina exaltar el trabajo de los productores locales, con gran presencial de los pescados de la zona. Terra está trabajando en su nueva carta de cara a 2026, pero lo que sabemos por ahora es que hasta el momento su menú degustación cambiaba casi a diario.

Vértigo (Sober)

Restaurante Vértigo de Sober. Vértigo

En el corazón de la Ribeira Sacra, el restaurante Vértigo de Rafa Centeno —que ya sabe lo que es tener una Estrella Michelin gracias al Maruja Limón de Vigo— ha logrado un hito: obtener por primera vez este reconocimiento en la provincia de Lugo.

En agosto del 2024 el restaurante abría sus puertas en la bodega Regina Viarum. Algo más de un año después, la propuesta de Centeno se apoya en su tierra natal para ofrecer una experiencia gastronómica "marcada por la autenticidad del entorno, la honestidad del producto y el contacto más directo con el productor".

Yayo Daporta (Cambados)

Yayo Daporta. Foto: Guía Repsol.

En la que fuera la casa familiar, y también Hospital Real, Yayo Daporta destaca por una carta que versiona los platos típicos gallegos: mejillones, berberechos, percebes, gelatinas de algas... Ofrece un menú degustación y un gran menú Yayo Daporta, además de una cuidada selección de vinos de diferentes denominaciones españolas, con especial atención a los gallegos e internacionales.