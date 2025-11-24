El pueblo ideal para una escapada en Navidad y comer de maravilla: raciones abundantes desde 8 euros

La Navidad es una época de reencuentros y unidad. Durante estas fechas festivas, muchas personas aprovechan para reunirse con familiares y amigos en torno a una mesa y disfrutar de uno de los mejores atractivos de Galicia: su gastronomía.

Galicia tiene una gran oferta de restaurantes, además de numerosas cafeterías y bares. La gastronomía gallega es muy valorada y cuenta con restaurantes tradicionales y otros galardonados con estrellas Michelin.

Producto de calidad y raciones abundantes

Aprovechando la Navidad, uno de los mejores lugares para escaparse sin agobios es Noalla, que acoge un bosque mágico cuyas luces se encenderán, un año más, el próximo sábado 6 de diciembre.

Papá Noel, la casa del Grinch, renos... este fantástico bosque rebosa espíritu navideño y es la opción perfecta para quienes huyen de las grandes aglomeraciones pero quieren disfrutar plenamente de la Navidad.

Además, Noalla es también el lugar donde se encuentra uno de los restaurantes más destacados de la zona: A Bodega de Mari, muy bien valorado por los usuarios en Google.

A Bodega de Mari es un establecimiento de comida tradicional que destaca por la calidad de su producto y por sus raciones abundantes, además de por las magníficas vistas a la ría.

Su propuesta culinaria se basa en platos caseros y cuenta con una amplia variedad para todos los gustos: mejillones, navajas, croca a la brasa, anchoas con queso, chipirones á feira, croquetas, bacalao a la plancha...

El precio de las raciones oscila entre los 8 y los 26 euros. Además, ofrece otras propuestas que deben encargarse con antelación, como el arroz con bogavante, la paella de marisco o el arroz de vieiras y almejas.

Las reseñas positivas en Google son mayoría: "Nos encantó este restaurante. Nos lo recomendaron y fue un acierto. Estaba todo delicioso. Bebimos el vino albariño de la casa que estaba buenísimo y compramos 6 botellas para llevar", afirma Sylvia.

Por su parte, Montse destaca la calidad del producto de A Bodega de Mari: "Tenía muchísimas ganas de ir, y la experiencia fue espectacular. El personal súper atento y agradables, y el arroz fue un espectáculo. De 10".

Como ya adelantaba Sylvia, A Bodega de Mari cuenta con una discreta, pero más que suficiente, selección de vinos de la casa, además de otras opciones pertenecientes a las denominaciones de origen Ribera del Duero y Rioja.

También ofrecen la posibilidad de comprar pack desde 30 euros.

El Bosque de la Navidad más especial de las Rías Baixas

Noalla ya tiene fecha para la inauguración de su gran Bosque de la Navidad, el más especial de las Rías Baixas. El próximo sábado 6 de diciembre es el día elegido para el gran encendido, que llegará cargado de sorpresas.

Organizado por la Asociación Xuvenil A Esmorga, y con la colaboración del Concello de Sanxenxo, el Bosque de la Navidad contará en su jornada inaugural con la actuación del mago Jorge Lorenzo, varios sorteos y reparto de chocolate gratuito para todos los asistentes.