La tradicional receta gallega que sorprende en toda España: 500 gramos de berberechos y 400 de harina de maíz

0 votos

Total: 1 h 15 min

La gastronomía gallega enamora a todo aquel que la prueba. No importa si eres vegano, vegetariano o intolerante a ciertos ingredientes, porque siempre habrá algún plato que te encante y que vas a querer comer continuamente. Existen recetas tradicionales gallegas que llaman, y mucho, la atención en el resto de España. Te contamos cuál es.

Se trata de la empanada de maíz de berberechos con concha. Sí, como lo lees. En esta receta típica de Galicia, sobre todo de la comarca do Barbanza, los berberechos se incluyen en el interior de la masa sin abrir. Por muy increíble que parezca, tiene un motivo, y no es otro que dejar que este marisco suelte su jugo y mejore el sabor de la empanada al calentarlo en el horno.

Una empanada típica de O Barbanza

O Barbanza, en A Coruña, es una comarca marcada por el mar y por una importante tradición marinera. Sus municipios combinan paisajes de costa y de montaña, por lo que están muy vinculados al marisqueo, una de las principales actividades que más simboliza su cultura y economía.

Entre sus especialidades culinarias, destaca una empanada de lo más peculiar: la empanada de berberechos con concha. Un plato de cocina tradicional que utiliza los berberechos recién recogidos de la ría, que se incorporan enteros en la masa.

El resultado es una empanada de gran sabor y textura única, considerada un símbolo gastronómico de la zona. Eso sí, hay que tener en cuenta que su elaboración requiere tiempo y paciencia.

La receta consiste en preparar la masa de la empanada e incorporar en su interior el relleno de sofrito y los berberechos con concha para que estos suelten el jugo sobre la masa para que esta lo absorba y gane mucho más sabor.

La receta más peculiar de una empanada gallega

Para realizar esta empanada con berberechos, el primer paso es preparar la masa. Para ello, debes mezclar en un bol la harina, junto con la levadura y la sal. Mientras trabajas la mezcla, agrega agua caliente poco a poco.

Incorpora aceite de oliva y amasa hasta crear una pasta uniforme. Cuando esté lista, tápala y déjala reposar. En total, hacer la masa no debería llevarte más de 10 minutos, a lo que deberás sumar unos 15 minutos de reposo.

Para el sofrito, trocea la cebolla, los dientes de ajo y el pimiento. Sofríe todo en una sartén a fuego medio con un churrito de aceite hasta que lo veas bien dorado. Añade el pimentón, mezcla todo bien y deja que se temple. En 10 minutos lo tendrás listo.

A la hora de montar la empanada es importante tener paciencia. De lo contrario, esta se puede romper. Divide la masa en dos, siendo uno de los trozos más grande que el otro. Extiende la porción grande sobre una bandeja y reparte por encima el sofrito.

Coloca los berberechos frescos sin abrir, previamente lavados, sobre el relleno, con el fin de que se abran en el horno. Una vez los tengas colocados, cubre con la otra parte de la masa, sella los bordes y haz un pequeño agujero en el centro.

Cuando el montaje esté hecho, precalienta el horno a 200 ºC y deja la empanada unos 40 minutos hasta que esté dorada. Una vez que la tengas terminada, deja que se enfríe antes de proceder a cortarla y... ¡Listo!