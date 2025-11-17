El kebab de pulpo que triunfa en Londres y genera largas colas: cuesta 22 euros

El pulpo es uno de los productos del mar más apreciados en la gastronomía gallega. Su sabor es suave y su textura tierna, además de contar con un perfil nutricional muy destacable: es fuente de proteínas y posee un bajo contenido en grasas.

En Galicia, el pulpo se prepara de muchas formas, aunque la más típica es el pulpo á feira, cortado en rodajas y aderezado con sal gorda, pimentón dulce o picante y un chorrito de aceite de oliva. Aun así, existen muchas otras maneras de disfrutarlo.

El local de Londres que ofrece kebab de pulpo

En un mundo completamente globalizado, la gastronomía se caracteriza por la fusión de sabores. Esto ha llevado a que un puesto de Camden Market, en Londres, ofrezca a sus clientes un kebab de pulpo.

La carne de kebab suele ser de cordero, pollo o ternera, pero en Pescobar sirven el pan de pita relleno de pulpo. Aunque se trata de una forma inusual de preparar este cefalópodo, la propuesta ha arrasado en redes sociales por su originalidad.

El local, dirigido por Paul Nicolau, presenta este plato como una opción irresistible: "Grilled to perfection, tender, and bursting with flavour. Fit for a seafood king! (Asado a la perfección, tierno y rebosante de sabor. ¡Digno de un rey del marisco!", aseguran en su página web.

Pero además de este inusual kebab, la carta de Pescobar ofrece otras propuestas de pulpo igual de originales: un perrito caliente de pulpo y un wrap de pulpo. Por otro lado, algunos entrantes también son dignos de mencionar: langostinos crujientes estilo 'Palomitas de maíz' o hummus con pulpo.

Pescobar no ha pasado desapercibido y muchas personas han quedado impresionadas en redes sociales con su propuesta gastronómica.

De hecho, a las puertas del establecimiento se forman largas colas para probar este curioso manjar, que fusiona el ingrediente estrella de la gastronomía gallega con lo mejor de Oriente Medio.

El local se ha convertido en una de las propuestas más originales de Londres, en una ciudad repleta de atractivos. Para quienes se animen a probarlo, el puesto se encuentra en Camden Market y se llama Pescobar. Su precio es de 20 libras (22,72 euros).